Portugal hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo di laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026. Gol Joao Neves tidak cukup mengamankan kemenangan setelah Yoane Wissa menyamakan skor. Cristiano Ronaldo mendapat rating terendah (6,1) dan dikritik karena hanya menyerang tiga kali tanpa arah ke gawang. Pelatih Roberto Martinez juga mendapat teguran karena tak berani mengganti Ronaldo. RD Kongo tampil mengesankan meski baru pertama kalinya di Piala Dunia dalam 52 tahun. Wiki pundit Inggris menyerang Martinez, Ronaldo diusia 41 tahun

Kontroversi menyelimuti pertandingan pembuka Grup K Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) yang berakhir dengan skor 1-1 di Houston. Gol satu-satunya Portugal diciptakan oleh Joao Neves pada menit keenam, sebelum Yoane Wissa menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama.

Kekalahan poin penting ini mengundulkan kritikan tajam terhadap pelatih Roberto Martinez, terutama karena keputusan untuk tidak melakukan substitusi pada Cristiano Ronaldo yang bermain selama 90 menit penuh. Ronaldo, yang pada usianya 41 tahun 132 hari menjadi pemain lapangan tertua yang menjadi starter di Piala Dunia 2026, menunjukkan performa yang di bawah ekspektasi. Ia menyerang tiga kali tetapi tidak ada yang mengarah ke gawang. Berdasarkan data Sofascore, Ronaldo mendapat rating terendah di antara starter Portugal, yaitu 6,1.

Kritikan tidak hanya dari media tetapi juga dari mantan striker dan pundit Inggris yang menyebut Martinez takut menarik Ronaldo. Permainan RD Kongo yang merepotkan BBC World News dan This Is Anfield melaporkan bahwa pemain Kongo, Ngal'ayel Mukau, mengakui bahwa Ronaldo sudah tidak lagi sebaik masa kejayaannya. Ronaldo tetap dihormati sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, namun usia menjadi faktor penghambat. Mukau mengatakan bahwa Ronaldo tidak bisa melakukan hal-hal yang sama seperti dulu karena sudah bertambah tua.

Di sisi lain, Portugal sebenarnya mendominasi penciptaan peluang tetapi gagal mewujudkannya menjadi gol. Kekalahan poin ini membuat Portugal harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan pada laga berikutnya melawan Uzbekistan pada 24 Juni 2026 di Houston. Sementara itu, hasil lain di fase grup Piala Dunia 2026 menunjukkan dua kemenangan dari sembilan tim Asia (AFC), termasuk Norwegia dan Argentina yang memimpin klasemen sementara.

Artikel ini juga menyebarkan informasi lain seperti cara menonton Portugal vs RD Kongo secara gratis melalui TVRI tanpa VPN, kuliner, atau vedette seperti penemuan struktur batu kuno di Trenggalek yang diduga tersisa dari sistem pengelolaan air masa lampau. Namun, fokus utama berita tetap pada dampak kontroversi Ronaldo dan Martinez bagi kesempatan Portugal di Gruppe K. Banyak liputan dari A Bola, Reuters, dan media lokal menggarisbawahi tekanan psikologis yang dihadapi Martinez选择继续。Ronaldo yang hebat di masa lalu tapi sekarang sudah tidak sama.

Martinez diancam dengan kritikan keren jika tidak dapat mengubah taktik sebelum melawan Uzbekistan. Beberapa media juga melaporkan keinginan PSSI untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia dan Piala Asia melalui strategi naturalisasi pemain seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker. Namun, berita utama tetap berpusat pada dampak kontroversi Ronaldo dan Martinez bagi kesempatan Portugal di Grup K. Banyak liputan dari A Bola, Reuters, dan media lokal menggarisbawahi tekanan psikologis yang dihadapi Martinez





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Portugal Vs RD Kongo Cristiano Ronaldo Piala Dunia 2026 Roberto Martinez Grup K

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