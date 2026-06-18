Portugal Dihambur RD Kongo 1-1, Thierry Henry: Ronaldo Terlalu Fokus pada Gol Pribadi

Portugal hanya bisa meraih satu poin di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo. Penampilan Cristiano Ronaldo menuai kritik dari legenda Prancis Thierry Henry yang menyebutnya terlalu fokus pada gol pribadi sehingga pergerakannya mudah dibaca pemain bertahan Kongo. Reaksi jujur pemain RD Kongo juga mengonfirmasi bahwa Ronaldo tidak lagi sepenuhnya mengintimidasi.

Reaksi Jujur Pemain RD Kongo usai Lihat Langsung Permainan Cristiano Ronaldo : Dia Tidak Sama lagi Portugal gagal mengawali langkahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dalam laga perdana Grup K. Pertandingan yang berlangsung di Houston ini menjadi sorotan utama karena penampilan Cristiano Ronaldo yang dianggap belum memberikan dampak besar di lini depan.

Pemain berusia 41 tahun tersebut tampil sebagai starter dan menjadi pemain lapangan tertua yang memulai pertandingan di edisi Piala Dunia 2026 ini, namun kinerjannya dinilai belum optimal. Menurut analisis Thierry Henry, legenda Arsenal dan Barcelona, Ronaldo tampak terlalu fokus mencari gol untuk dirinya sendiri sehingga pergerakannya menjadi lebih mudah dibaca dan diprediksi oleh pemain bertahan Kongo.

Henry menjelaskan bahwa dalam beberapa situasi, Ronaldo sering bergerak menuju area yang sama dengan arah datangnya umpan, memungkinkan bek Kongo untuk dengan mudah mengantisipasi dan menjaga dia. Henry juga menegaskan bahwa seorang penyerang perlu memprioritaskan kepentingan tim dibanding keinginan pribadi untuk mencetak gol, dan variasi pergerakan serta keputusan yang tepat akan memberikan lebih banyak ruang bagi rekan-rekan setim untuk menciptakan peluang. Reaksi jujur dari pemain RD Kongo setelah melihat langsung permainan Ronaldo juga menuai perhatian.

Beberapa pemain Kongo mengungkapkan bahwa Ronaldo tidak lagi sepenuhnya mengintimidasi seperti masa mudanya, dan mereka merasa dapat menjagai dia dengan lebih mudah. Penampilan Ronaldo yang dianggap kurang efektif ini magist menghasilkan kritikan juga dari mantan striker Inggris, yang menyoroti bahwa pelatih Portugal, Roberto Martinez, sepertinya tak berani menggantinya pada saat laga berjalan. Selain itu, komentar Henry memicu perdebatan di media sosial, membahas peran Ronaldo dalam tim dan dampak usianya terhadap mobilitas dan pengambilan keputusan di atas lapangan.

Di sisi lain, Bruno Fernandes tampak frustrasi selama pertandingan, dipastikan oleh pengamatan lain that Ronaldo kurang terlibat dalam permainan kolektif. Hasil akhir 1-1 ini membuat Portugal harus puas dengan satu poin, sementara RD Kongo meraih kejutan yang berarti dalam grup yang juga menghias Norwegia dan Argentina di klasemen awal.

Di luar kompetisi, berita kali ini juga menyertakan informasi seputar siaran TVRI untuk nonton gratis tanpa VPN, serta kabar tentang pameran UMKM EastFood Indonesia 2026 di Surabaya dan modena Pay yang menyediakan pembayaran bertagih untuk pembelian perangkat





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Portugal Vs RD Kongo Cristiano Ronaldo Thierry Henry Kritik Hasil 1-1

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Skor Portugal vs RD Kongo: Awal Misi Pecah Telur Juara Piala Dunia Ronaldo CsPerjalanan Ronaldo cs untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026 akan diawali dengan laga melawan RD Kongo. Portugal dijagokan menang dengan margin

Read more »

Portugal vs Kongo: Ronaldo jadi fokus, Kongo bawa spirit LumumbaRivalitas antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mengendur setelah Messi meraih trofi Piala Dunia, satu-satunya gelar yang lama luput dari genggamannya. ...

Read more »

Ronaldo Gagal Cetak Gol di Laga Portugal vs Kongo, Gelandang Kongo: Dia Sekarang Kurang BerusahaTimnas Portugal gagal meraih kemenangan di partai pembuka Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Kamis (18/6/2026).

Read more »

Thierry Henry Kritik Cristiano Ronaldo karena Ambisi Individual, Portugal Hanya Tarik 1-1 dari RD KongoLegenda Prancis Thierry Henry menyesali perilaku Cristiano Ronaldo yang terlihat terlalu fokus mengejar gol pribadi saat Portugal bermain kandas 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026. Henry menilai Ronaldo harus lebih mempertimbangkan kepentingan tim, terlihat dari momen frustrasi Bruno Fernandes. Pelatih Roberto Martinez juga diminta pertanggungjawaban karena berani tidak mengganti Ronaldo sepanjang laga. Hasil ini membuat Portugal tertahan di dasar Grup K.

Read more »