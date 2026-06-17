Portugal dan RD Kongo Berbagi Satu Poin dalam Laga Grup K Piala Dunia 2026

Timnas Portugal dan Republik Demokratik Kongo berakhir dengan skor imbang 1-1 dalam pertandingan pembuka Grup Piala Dunia 2026. Gol pertama dicetak Joao Neves untuk Portugal di menit ke-6, sementara Yoane Wissa menyamakan kedudukan untuk RD Kongo di injury time babak pertama. Timnas Portugal mendominasi penguasaan bola namun gagal memecah kembali pertahanan lawan. Laga ini juga menjadi penampilan keenam Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Konflik terselubung terjadi antara Ronaldo dengan wasit Qatar Abdulrahman Al-Jassim setelah kartu kuning diberikan kepada Bernardo Silva.

Laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo berakhir dengan hasil imbang 1-1 di Houston. Pertandingan ini dimulai dengan dominasi Portugal yang mendominasi penguasaan bola dan menekan pertahanan lawan.

Keunggulan Portugal came di menit ke-6 lewat gol header Joao Neves dari umpan silang Pedro Neto. Namun, RD Kongo{'} demonstrating ketangguhan mental dan berhasil menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak pertama melalui gol Yoane Wissa dari situasi sepak pojok. Pada babak kedua, Portugal melakukan beberapa perubahan pemain seperti Francisco Conceicao, Rafael Leao, Nelson Semedo, dan Goncalo Ramos untuk meningkatkan serangan. Meski demikian, pertahanan RD Kongo tetap solid dan tidak memegah gol kemenangan.

Portugal bahkan memiliki gol yang dianulir karena offside lewat Joao Cancelo di menit ke-54. Cristiano Ronaldo juga bersaing dalam penampilan keenamnya di Piala Dunia, namun tidak berhasil menemukan gol. Laga ini jugaRic tion selain itu, a row broke out between Cristiano Ronaldo and referee Abdulrahman Al-Jassim from Qatar after the referee issued a yellow card to Bernardo Silva in the 12th minute for a late tackle on Edo Kayembe.

The match ended in a 1-1 draw, giving both teams one point each in Group K standings. Uzbekistan and Colombia have not yet earned points as they will play later at Estadio Azteca in Mexico City. This draw also marks a historic moment for Christian Pulisic who surpassed Cristiano Ronaldo's record as the youngest American to score in a World Cup match, becoming a key figure in the USMNT's victory.

However, the main focus remains on the group stage where Portugal and RD Congo share points, while Uzbekistan and Colombia are yet to open their campaigns. The result sets up an intriguing scenario in Group K with all four teams still having a chance to advance





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Piala Dunia 2026 Portugal Vs RD Kongo Grup K Cristiano Ronaldo Wasit Abdulrahman Al-Jassim

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