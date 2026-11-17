Portugal dan Norwegia memastikan lolos ke babak delapan besar UEFA Nations League 2026/2027 setelah menang di fase grup, menyisakan delapan tim terbaik.

Portugal dan Norwegia resmi memastikan posisi mereka di babak perempat final UEFA Nations League 2026/2027 setelah meraih kemenangan krusial dalam pertandingan fase grup yang berlangsung pada Rabu, 18 November 2026. Kedua tim tersebut mencatatkan hasil positif di laga terakhir grupnya, yang diikuti secara luas oleh para penggemar sepak bola Eropa yang menantikan hasil akhir dari kompetisi bergengsi ini. Keputusan final ini mengubah peta kekuatan tim nasional di panggung internasional dan membuka jalan bagi babak eliminasi langsung yang lebih ketat.

Portugal Menaklukkan Wales di Cardiff City Stadium

Portugal mengamankan tiket ke babak delapan besar setelah mengalahkan Wales dengan skor akhir 3-2 di Cardiff City Stadium. Kemenangan ini sekaligus memastikan Selecao das Quinas finis sebagai juara Grup A4 dalam klasemen akhir kompetisi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak menit pertama hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit, menciptakan ketegangan di setiap momen kritis laga tersebut.

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Di lini serangan, trio Bruno Fernandes, Pedro Neto, dan Carlos Forbs menjadi pahlawan bagi Portugal dengan masing-masing mencetak satu gol. Mereka berhasil mendominasi penyerangan dan memanfaatkan peluang dengan efektif. Sementara itu, Wales mencoba membalas dengan keras melalui upaya dari David Brooks dan Sorba Thomas yang sukses menggilas gawang Portugis, namun pertahanan Portugal tetap kokoh di babak kedua.

Erling Haaland Pimpin Norwegia Balik Mundur

Norwegia juga memastikan tempat di perempat final melalui kemenangan dramatis 3-2 atas Denmark dalam pertandingan yang sama. Erling Haaland menjadi penentu utama dalam kemenangan tersebut, khususnya setelah mencetak gol melalui tendangan penalti pada masa tambahan waktu. Kesigapan striker asal Manchester City itu menjadi krusial dalam mengakhiri drama panjang laga sengit melawan tim Skandinavia lainnya.

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Dalam perjalanan laga, Rasmus Hojlund dan Pierre-Emile Hojbjerg sempat membawa Denmark unggul 2-0 di awal babak kedua, membuat penonton semakin tegang. Namun, Norwegia menunjukkan mentalitas juara dengan bangkit keras setelah Erling Haaland mencetak gol tunggal sebelum waktu istirahat turun. Momentum berubah total ketika Martin Odegaard menyamakan kedudukan Norwegia pada menit ke-83, memicu euforia di antara para suporter.

Delapan Tim Terbaik Siap Berebut Tempat Semifinal

Persaingan sengit di fase grup UEFA Nations League 2026/2027 telah berakhir dengan menghasilkan delapan tim terbaik yang berhak melanjutkan perjalanan ke babak perempat final. Para analis dan penggemar kini menantikan hasil undian resmi yang akan menentukan jadwal pertandingan dan lawan masing-masing tim. Proses ini merupakan bagian penting dari persiapan taktis yang dilakukan oleh para pelatih nasional untuk menghadapi babak eliminasi yang lebih berisiko.

Para pemain dan staf kepelatihan dari tim-tim yang lolos, termasuk Portugal dan Norwegia, kini harus fokus penuh pada pemulihan fisik dan strategi taktis untuk laga-laga berikutnya. Tekanan mental akan meningkat secara signifikan seiring dengan masuknya babak gugur, di mana setiap kesalahan bisa berakibat fatal terhadap kelanjutan karier turnamen mereka. Ketegangan ini menciptakan atmosfer unik yang sering kali menghasilkan momen-momen bersejarah dalam dunia sepak bola.