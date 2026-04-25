Portugal Berambisi Juara Piala Dunia 2026 untuk Cristiano Ronaldo

Gelandang Portugal, Bruno Fernandes, mengungkapkan ambisi besar tim untuk memenangkan Piala Dunia 2026 sebagai kado terakhir bagi Cristiano Ronaldo. Kekuatan skuad yang solid dan strategi pelatih Roberto Martinez menjadi modal penting untuk meraih gelar bergengsi tersebut.

Tim nasional Portugal memendam ambisi besar untuk menjuarai Piala Dunia 2026 mendatang. Gelandang andalan Manchester United, Bruno Fernandes , secara terbuka menyatakan tekad kuat skuad asuhan Roberto Martinez untuk mempersembahkan gelar bergengsi tersebut, terutama sebagai kado terakhir bagi sang kapten, Cristiano Ronaldo .

Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan legenda sepak bola Inggris, Wayne Rooney, di BBC Sport. Fernandes menekankan bahwa motivasi utama tim adalah memberikan penghormatan tertinggi kepada Ronaldo, yang diyakini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Ambisi Portugal tidak hanya bertumpu pada semangat untuk Ronaldo, tetapi juga didukung oleh kekuatan skuad yang semakin matang dan solid.

Lini belakang Portugal kini semakin kokoh dengan kehadiran Ruben Dias sebagai pilar utama, didampingi oleh pergerakan dinamis Nuno Mendes dan Diogo Dalot di posisi bek sayap. Kekuatan lini tengah juga semakin mumpuni dengan kehadiran pemain-pemain kreatif dan pekerja keras. Strategi yang diterapkan oleh pelatih Roberto Martinez semakin beragam dan efektif dengan kombinasi pemain berpengalaman seperti Bernardo Silva dan talenta-talenta muda yang sedang naik daun seperti Rafael Leao, Pedro Neto, dan Goncalo Ramos.

Kehadiran para penyerang tajam ini memberikan opsi serangan yang beragam dan membahayakan bagi lawan-lawan Portugal. Keberhasilan Portugal dalam meraih gelar UEFA Nations League menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut membuktikan bahwa tim ini memiliki kualitas dan mental juara yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Cristiano Ronaldo, yang pada saat Piala Dunia 2026 akan berusia 41 tahun, menyadari bahwa turnamen ini mungkin menjadi kesempatan terakhirnya untuk meraih gelar juara dunia.

Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi tim dan menginspirasi rekan-rekannya untuk meraih kesuksesan. Bagi Ronaldo, Piala Dunia bukan hanya tentang meraih trofi, tetapi juga tentang meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah sepak bola. Ia ingin dikenang sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada dan sebagai sosok yang mampu membawa negaranya meraih kejayaan. Dukungan dari seluruh tim dan penggemar akan menjadi kunci bagi Ronaldo untuk mencapai impian terakhirnya.

Bruno Fernandes meyakini bahwa menutup karier Ronaldo dengan gelar Piala Dunia akan menjadi momen yang luar biasa dan tak terlupakan bagi seluruh bangsa Portugal. Lebih dari sekadar kemenangan, ini adalah tentang menghormati legenda dan memberikan akhir yang sempurna untuk karier seorang pemain yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Portugal Piala Dunia 2026 Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Roberto Martinez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bukan Melarang, Amerika Berikan Syarat Ini Untuk Iran di Piala Dunia 2026Pemerintah Amerika Serikat akhirnya buka suara terkait polemik kehadiran Iran di Piala Dunia 2026. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa negaranya tidak

Read more »

Italia Tolak Usulan Utusan Trump untuk Gantikan Iran di Piala Dunia 2026Para pejabat Italia secara tegas menolak usulan utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026.

Read more »

Italia soal Permintaan AS Gantikan Iran ke Piala Dunia: Ide Buruk dan MemalukanItalia menilai usulan AS untuk menggantikan Iran di Piala Dunia 2026 sebagai ide buruk dan memalukan.

Read more »

Timnas Indonesia U-17 Bidik Piala Dunia Lewat Piala Asia 2026Kurniawan Dwi Yulianto menargetkan Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2026 melalui ajang Piala Asia U-17 2026 setelah gagal meraih gelar di Piala AFF U-17 2026. Saat ini, 26 pemain mengikuti TC untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tersebut.

Read more »

Rekap Hasil Piala Thomas-Uber: Kejutan Bulgaria, Indonesia Menang 5-0Piala Thomas-Uber 2026 resmi merampungkan hari pertama di Forum Horsens, Denmark, Jumat (24/4/2026).

Read more »

Syarat AS Izinkan Iran Main di Piala Dunia 2026, Apa Saja?Ketahui syarat ketat Amerika Serikat bagi timnas Iran untuk berlaga di Piala Dunia 2026.

Read more »