Port FC Resmi Ajukan Tawaran Untuk Andrew Jung, Persib Bali Henti-Henti Cari Pengganti

Klub Thailand Port FC telah mengirimkan tawaran resmi untuk mendatangkan Andrew Jung, striker asal Prancis yang menjadi top skor Persib Bandung musim ini. Pemain yang akan menjadi agen bebas pada akhir Mei tersebut sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Jika Jung keluar, Persib perlu segera mencari pengganti mengingat dua striker lainnya juga berpeluang hengkang. Andrew Jung menjadi top skor Persib musim ini dengan torehan 16 gol dan dua asis dari 33 pertandingan, membawa klub Juara BRI Super League 2025/2026 untuk ketiga kalinya beruntun. Sementara itu, Port FC merupakan tim papan atas Thailand yang telah meraih Piala Liga Thailand musim ini dengan diperkuat pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam.

JawaPos.com - Selain memburu pemain baru, kabar transfer Persib Bandung juga mengenai para pemain yang akan keluar. Terkini, Andrew Jung dikabarkan menjadi incaran klub Thailand , Port FC.

Dilansir dari jurnalis Italia, Lorenzo Lepore, Port FC bahkan sudah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut pemain asal Prancis tersebut. , yang akan menjadi agen bebas pada akhir Mei. Pemain tersebut saat ini sedang mempertimbangkan tawaran tersebut," tulis akun X @lorenzoleporee.merupakan top skor Persib musim ini setelah sukses mencetak 16 gol dan dua asis dari 33 pertandingan di dua kompetisi berbeda.

Kegemilangan pemain 28 tahun tersebut mampu membawa Maung Bandung juara BRI Super League musim 2025/2026 sekaligus yang ketiga kalinya secara beruntun. Port FC sendiri diketahui merupakan tim papan atas Thailand. Pada musim ini, tim yang diperkuat pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam sukses meraih gelar Piala Liga Thailand. Jika Andrew Jung menerima tawaran bermain di Thailand, Persib harus segera mencari pengganti sebab dua striker lain, Sergio Castel dan Ramon Tanque juga berpeluang hengkang pada musim depan.

