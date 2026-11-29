Gubernur Agustiar Sabran membuka PORPROV XIII Kalteng di Pangkalan Bun dengan 32 cabang olahraga untuk menjaring atlet menuju PON 2028.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran resmi membuka PORPROV XIII Kalteng di Stadion Sukma Negara, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, pada Sabtu (28/11/2026) malam. Ajang olahraga ini mempertandingkan 32 cabang untuk menjaring atlet potensial menuju Kualifikasi PON 2027 dan PON 2028.

Pembukaan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat beserta jajaran, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah. Perwakilan KONI Pusat dan Ketua Umum KONI Kalimantan Tengah juga hadir bersama pengurus cabang olahraga.

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Mekanisme Penjaringan Atlet dan Target PON 2028

PORPROV XIII Kalteng berfungsi sebagai sarana penjaringan atlet potensial dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Agustiar Sabran menyebut ajang ini diarahkan untuk mempersiapkan kekuatan daerah menghadapi agenda olahraga nasional yang akan datang.

Agustiar menegaskan bahwa PORPROV tidak hanya menjadi ajang kompetisi antarkabupaten dan kota. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi hasil pembinaan atlet selama ini.

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Dalam sambutannya, Agustiar mengatakan bahwa tahun 2027 akan dilaksanakan Babak Kualifikasi PON XXII. Ia berharap sebanyak mungkin cabang olahraga dari Kalimantan Tengah dapat lolos dan berlaga pada PON 2028 di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta.

Ribuan atlet putra dan putri dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah turut ambil bagian. Mereka didampingi pelatih, ofisial, wasit, serta perangkat pertandingan, dengan ratusan nomor pertandingan yang diperebutkan di 32 cabang olahraga.

Posisi Pemerintah Daerah dan Peran KONI

Gubernur Agustiar Sabran menilai pembinaan olahraga harus dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Pernyataan itu disampaikan sebagai syarat utama untuk mewujudkan target lolos ke PON 2028.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, yang juga Ketua Umum Panitia Besar PORPROV XIII, menjelaskan bahwa penyelenggaraan tahun ini mengusung tema Bersatu Membangun Kejayaan Prestasi Olahraga Kalimantan Tengah Berkah.

Di awal sambutannya, Agustiar menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Muhammad Eri Gunawan, atlet cabang olahraga Esport asal Kabupaten Kapuas yang mengikuti PORPROV. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

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Dalam rangkaian pembukaan, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Desain Olahraga Daerah diserahkan kepada perwakilan pemerintah kabupaten dan kota, KONI, dan KORMI. Langkah ini ditujukan untuk mendukung pengembangan olahraga daerah secara terarah dan berkelanjutan.

Dampak bagi Olahraga Daerah dan Rangkaian Acara

Agustiar berharap olahraga dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Ia menilai ajang ini mampu mendorong pola hidup sehat, memperkuat persaudaraan, dan menyediakan ruang kegiatan positif bagi generasi muda.

Rangkaian pembukaan juga diisi penandatanganan prasasti Stadion Hanau bersama Bupati Seruyan dan prasasti Stadion Sukma Negara bersama Bupati Kotawaringin Barat. Piala bergilir PORPROV XIII kemudian diserahkan kepada Ketua Umum Panitia Besar PORPROV XIII Linae Victoria Aden.

PORPROV XIII Kalteng berlangsung pada 28 November hingga 6 Desember 2026. Sejumlah cabang olahraga telah lebih dahulu menggelar pertandingan sejak 20 November 2026, sehingga kompetisi sudah berjalan sebelum acara pembukaan resmi.