Populasi Bekantan di Cagar Alam Gunung Kentawan Tembus 102 Ekor pada 2026

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan mencatat peningkatan signifikan populasi bekantan di Cagar Alam Gunung Kentawan dari 46 ekor pada 2013 menjadi 102 ekor pada 2026. Penemuan ini menunjukkan kondisi habitat satwa endemik Kalimantan tersebut tetap terjaga dengan baik.

Seekor bekantan memakan daun-daunan di kawasan Cagar Alam Gunung Kentawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. ANTARA/HO-BKSDA Kalsel Banjarmasin (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan mencatat populasi bekantan di Cagar Alam Gunung Kentawan , Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meningkat dari 46 ekor pada 2013 menjadi 102 ekor pada 2026.

Kepala BKSDA Kalsel Agus Ngurah Krisna dikonfirmasi di Banjarmasin, Senin, mengatakan peningkatan signifikan ini menunjukkan kondisi habitat satwa endemik Kalimantan tersebut tetap terjaga dengan baik. Hasil pemantauan terbaru menemukan delapan kelompok bekantan yang menghuni kawasan Cagar Alam Gunung Kentawan dengan jumlah individu pada setiap kelompok berkisar antara dua hingga 22 ekor.

Menurut dia, keberadaan bekantan di Cagar Alam Gunung Kentawan menjadi temuan penting karena satwa yang identik dengan habitat hutan rawa, mangrove, dan tepian sungai itu mampu beradaptasi serta berkembang biak pada kawasan pegunungan yang didominasi ekosistem karst dan hutan dipterokarpa. Cagar Alam Gunung Kentawan merupakan salah satu lokasi pemantauan habitat bekantan pegunungan di Kalimantan Selatan. Pemantauan populasi dilakukan secara berkala sebagai upaya konservasi dan evaluasi kondisi habitat satwa liar di kawasan tersebut.

Dalam aktivitas hariannya, bekantan di Gunung Kentawan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya di antara tebing dan bebatuan karst. Satwa itu memanfaatkan pucuk daun dari keluarga Ficus, daun birik, karet, serta daun taun sebagai sumber pakan utama yang tersedia di habitat alaminya. Agus menuturkan peningkatan populasi bekantan selama lebih dari satu dekade menjadi indikator bahwa fungsi ekologis kawasan konservasi masih berjalan dengan baik, sekaligus menunjukkan keberhasilan berbagai upaya perlindungan habitat yang dilakukan secara berkelanjutan.

Ia menegaskan kehidupan satwa liar di kawasan pegunungan mencerminkan keterhubungan antara bentang alam dan keanekaragaman hayati. Lereng gunung menjadi habitat penting bagi berbagai flora dan fauna yang memiliki nilai konservasi tinggi serta berperan menjaga keseimbangan ekosistem. BKSDA Kalsel terus mendorong perlindungan kawasan konservasi, termasuk Cagar Alam Gunung Kentawan, guna menjaga keberlanjutan habitat satwa liar dan memastikan keanekaragaman hayati tetap lestari bagi generasi mendatang





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bekantan Cagar Alam Gunung Kentawan BKSDA Kalimantan Selatan Konservasi Habitat Pegunungan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PPP Ingatkan Kekayaan Alam Papua Tengah Perlu Dioptimalkan, Hadirkan Kesejahteraan Bagi RakyatKetua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menekankan pentingnya optimalisasi kekayaan alam di Papua Tengah untuk kesejahteraan rakyat. Ia mengajak kolaborasi lintas sektor dan夷 Parish pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Pemerintah harus mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan mengimplementasikan terobosan pusat hingga daerah. Mardiono juga mendorong Pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian.

Read more »

Mardiono PPP Minta Kekayaan Alam Papua Tengah Dioptimalkan, Harus Hadirkan Kesejahteraan Bagi RakyatPPP mengungkap pentingnya kekayaan alam di Papua Tengah agar lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Read more »

9 Rekomendasi Cafe View Alam di Lembang 2026, Suguhkan Panorama Pegunungan dan Hutan PinusBerikut 9 cafe view alam di Lembang dengan panorama pegunungan, hutan pinus, dan udara sejuk yang memikat.

Read more »

IKN Kota Hutan Dunia: Komitmen Nusantara Wujudkan Pembangunan Selaras Alam dan Pemulihan LingkunganIbu Kota Nusantara (IKN) berkomitmen menjadi **IKN Kota Hutan Dunia** melalui rehabilitasi lahan, penanaman jutaan pohon, dan pelibatan masyarakat, demi ekosistem lestari dan berkelanjutan.

Read more »