Populasi Badak Jawa di Ujung Kulon Menghadapi Tantangan Daya Dukung Habitat

Sisa populasi Badak Jawa terkonsentrasi di Ujung Kulon. Habitat mulai mendekati batas daya dukung, memicu perlunya pengelolaan intensif untuk kelangsungan spesies ini.

Populasi Badak Jawa mengalami penyusutan wilayah persebaran yang signifikan sepanjang sejarah. Berdasarkan data dari Yayasan Badak Indonesia atau YABI, satwa endemik bercula satu ini dulunya mendiami wilayah luas di Asia Tenggara, mencakup kawasan dari Teluk Benggala di India hingga negara-negara seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Saat ini, keberadaan mereka telah menyusut drastis dan hanya bertahan di satu lokasi utama di Indonesia, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon di Banten.

Penyusutan Habitat Badak Jawa Secara Historis

Tragedi kepunahan lokal terjadi di Vietnam ketika populasi Badak Jawa di sana dinyatakan punah pada tahun 2010. Hal ini mengisolasi sisa populasi yang ada di Indonesia, yang sejak tahun 1930-an hanya hidup di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi geografis yang terisolasi ini menjadikan Ujung Kulon sebagai satu-satunya benteng terakhir bagi kelangsungan hidup Badak Jawa di dunia. Seluruh individu yang masih tersisa saat ini sepenuhnya bergantung pada habitat yang terbatas di kawasan tersebut tanpa adanya populasi penyangga di lokasi lain.

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Distribusi Populasi di Empat Daerah Aliran Sungai

Siaran pers resmi dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon pada tahun 2022 mencatat adanya 77 individu Badak Jawa yang tersebar di bagian selatan Semenanjung Ujung Kulon. Satwa langka ini terpantau aktif di empat daerah aliran sungai spesifik, yaitu Cibandawoh, Cikeusik, Citadahan, dan Cibunar. Keempat lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik lingkungan yang sangat mendukung kehidupan mereka. Wilayah tersebut didominasi oleh dataran rendah yang menyediakan sumber air sepanjang tahun serta ketersediaan tumbuhan pakan yang stabil.

Faktor Lingkungan dan Minimnya Gangguan Manusia

Kawasan tempat tinggal Badak Jawa tersebut relatif minim dari gangguan manusia, menciptakan lingkungan yang tenang dan aman bagi reproduksi serta pertumbuhan individu. Kombinasi antara sumber daya alam yang cukup dan sedikitnya campur tangan manusia menjadi faktor krusial yang memungkinkan spesies ini bertahan hidup di habitat alaminya. Namun, stabilitas ini tidak dapat diandalkan secara mutlak mengingat kondisi alam yang berubah dan keterbatasan ruang gerak yang ada di Semenanjung Ujung Kulon.

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Threats from Habitat Carrying Capacity Limits

Meskipun jumlah populasi tampak stabil karena tidak ada data perburuan yang tercatat selama tiga dekade terakhir, kondisi habitat Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi perhatian serius para ahli. Habitat satwa tersebut diprediksi mulai mendekati batas daya dukung lingkungan. Hal ini berarti bahwa ketersediaan ruang fisik dan sumber daya alam mulai tidak lagi memadai untuk mendukung pertumbuhan populasi yang lebih besar di masa depan.

Pentingnya Pengelolaan Habitat Intensif

Kendala daya dukung habitat ini menjadi tantangan besar bagi perkembangan Badak Jawa. Tanpa pengelolaan lingkungan yang intensif dan strategis, populasi yang ada diperkirakan akan sulit berkembang bahkan berisiko menurun karena kompetisi sumber daya antar individu. Dengan wilayah persebaran yang saat ini hanya terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, upaya pengelolaan habitat yang ketat menjadi bagian paling penting dalam menjaga keberlangsungan hidup spesies langka ini agar tidak mengalami kepunahan total di alam liar.