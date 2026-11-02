Pop Up The Remarried Empress Disney+ Indonesia Mulai 1 November di Central Park Mall

Disney+ Indonesia Gelar Pop Up Experience The Remarried Empress di Central Park Mall. Kunjungi hingga 15 November 2026 untuk pengalaman interaktif unik.

Pop Up Experience The Remarried Empress resmi dibuka oleh Disney Plus Indonesia di kawasan Jakarta Barat pada hari Minggu, 1 November 2026. Acara spesial ini diadakan di Central Park Mall dan akan berlangsung hingga tanggal 15 November. Pengunjung disuguhkan berbagai instalasi interaktif untuk menjelajahi dunia drama Korea yang diadaptasi dari webtoon populer tersebut.

Jadwal Pop Up The Remarried Empress 2026

Kegiatan ini telah dimulai pada hari pertama Minggu dini hari tanggal 1 November 2026. Meskipun hari pertama dilaksanakan di bawah terik matahari siang hari, hal tersebut tidak mengurangi antusiasme para pengunjung. Mereka tetap semangat menjelajahi setiap sudut lokasi yang dirancang dengan desain dan tata letak yang memanjakan mata.

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Para penggemar drakor dapat dipastikan akan merasa betah karena suasana yang dibuat sangat imersif. Meskipun cuaca panas, pengalaman yang ditawarkan berhasil memenuhi ekspektasi dan membayar keantusiasan mereka. Setiap instalasi dibuat sedemikian rupa agar pengunjung bisa merasakan seolah menjadi bagian dari dunia cerita tersebut.

Labirin dan Dekorasi Istalasi Karakter

Pengunjung akan diajak memasuki sebuah labirin yang menggambarkan Istana Kekaisaran Timur dalam drakor. Di dalam labirin tersebut terdapat sejumlah bingkai yang berisikan potret indah dari para karakter utama. Ini menjadi salah satu cara terbaik untuk mengabadikan momen bersama teman atau keluarga.

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Tidak hanya sekadar berjalan, lokasi ini menyediakan banyak spot foto cantik yang dapat dicoba. Mulai dari pintu masuk, di setiap instalasi, hingga tempat-tempat di sekitar instalasi yang menunjukkan sejumlah foto dari para tokoh. Semua elemen dekorasi dipilih untuk menciptakan atmosfer yang autentik dan menarik secara visual bagi para pengunjung.

Pengalaman Interaktif Kereta Kencana

Salah satu highlights utama adalah kereta kencana yang dapat ditunggangi oleh para pengunjung. Pengalaman ini memungkinkan Anda menikmati rasanya menjadi seorang permaisuri kerajaan seperti Navier. Dengan look berwarna emas yang elegan, instalasi ini menjadi salah satu spot foto yang paling menarik.

Para pengunjung disarankan untuk menggunakan outfit terbaik mereka saat memanfaatkan kereta kencana ini. Foto yang dihasilkan dari momen tersebut biasanya akan sangat estetis dan sesuai dengan tema kerajaan. Banyak pengunjung yang terlihat sangat antusias mencoba setiap aspek pengalaman yang ditawarkan di lokasi tersebut.

Menulis Surat dan Foto Kostum Tokoh

Kegiatan berikutnya melibatkan pengalaman menulis surat dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Surat tersebut dapat berupa kalimat afirmasi atau pesan positif lainnya yang ingin direkam. Kita akan menulis pada kertas yang akan diberikan stempel sebagai frame dengan tiga pilihan warna berbeda.

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Warna-warna tersebut menggambarkan para tokoh utama, dimulai dari warna biru yang melambangkan Heinrey. Warna hijau digunakan sebagai representasi untuk Sovieshu, dan merah digunakan untuk sang permaisuri Navier. Pilihan warna ini memungkinkan pengunjung untuk memilih identitas karakter yang paling mereka sukai.

Menutup kegiatan, pengunjung bisa merasakan pengalaman foto di kursi kerajaan. Kostum yang menggambarkan para tokoh sudah disediakan di instalasi untuk digunakan. Nantinya, foto tersebut akan dicetak dan ditempel pada kertas berisi surat yang sebelumnya telah ditulis oleh pengunjung. Ini menciptakan kenangan fisik yang unik dan personal dari pengalaman Pop Up tersebut.