Pop-Up Store Jisoo BLACKPINK Dibuka di Gandaria City Jakarta

Pop-Up Store Jisoo BLACKPINK resmi dibuka di Gandaria City sejak 12 November 2026. Kunjungi hingga 29 November untuk merchandise resmi, workshop, dan hadiah eksklusif.

Pop-Up Store CLICK JISOO yang ditaja oleh Blibli resmi diresmikan pada Kamis, 12 November 2026, di Main Atrium Gandaria City, Jakarta. Acara pembukaan ini menandai dimulainya perayaan besar bagi para penggemar Jisoo dari BLACKPINK di Indonesia.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga belas hari ke depan hingga 29 November 2026. Para pengunjung disajikan dengan instalasi tematik yang terinspirasi dari konsep musik terbaru Jisoo serta berbagai aktivitas interaktif yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengalaman penggemar.

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Detail Instalasi dan Konsep Tema

Indra Perdana, Kepala Kampanye Blibli, menyatakan bahwa ruang ini mengusung konsep dunia "CLICK" yang terinspirasi langsung dari video musik terbaru Jisoo. Desain interior dan eksterior area pop-up store dibuat sedemikian rupa untuk menghadirkan atmosfer khas yang dapat ditemukan dalam visualisasi video tersebut.

Detail dekorasi dan elemen visual lainnya dirancang secara matang untuk memberikan nuansa yang imersif. Pengunjung yang menjelajahi area ini akan merasakan suasana yang khas dan unik sesuai dengan visi artistik Jisoo dalam proyek musik terbarunya.

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Pengaturan ruang ini tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga memastikan kenyamanan para penggemar saat mengeksplorasi setiap sudut area tersebut. Setiap elemen dirancang untuk mendukung interaksi yang lebih mendalam antara penggemar dengan konten artistik idola mereka.

Aktivitas Interaktif dan Kolaborasi Bisnis

Tantangan pertama yang dapat dicoba pengunjung berada di Nostalgia Corner. Di area ini, penggemar didorong untuk berfoto di spot tematik yang tersedia dan membagikan hasil fotonya ke media sosial untuk memperluas jangkauan perayaan.

Area Forgotten Arcade menawarkan tiga permainan interaktif yang seru, yaitu The Confession Wheel, The Missing Rings, dan The Memory Drop. Selain itu, Jisoo's Fan Mail menyediakan tempat bagi penggemar untuk menulis pesan atau surat langsung untuk sang idola.

Program SOOPRISE! menjadi daya tarik utama dengan kesempatan memenangkan 50 fotokartu tertanda Jisoo. Program ini berlangsung dari 12 hingga 24 November 2026 bagi pembeli dengan transaksi minimal Rp1,5 juta dalam satu pembelian.

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Koleksi Merchandise Resmi dan Workshop

Koleksi merchandise resmi Jisoo tersedia dalam berbagai pilihan produk, termasuk Book Pillow, Photocard Binder, Silicone Key Charm, Luggage Tag, Bear Plush Pouch, dan Reusable Bag. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan personal maupun melengkapi koleksi para penggemar setia.

Keepsake Workshop memungkinkan penggemar membuat kenang-kenangan pribadi sebagai pengingat kunjungan. Aktivitas kreatif ini memberikan pengalaman tambahan yang bermakna bagi Blink yang ingin membawa pulang hasil karya tangan mereka sendiri.

Program kompetisi juga tersedia, meliputi Group Dance, JISOO Look-Alike, CLICK Solo Dance, CLICK Costume, dan CLICK on Mic. Fan Wall menjadi tempat berbagi ungkapan kecintaan dan membaca pesan dari Blink lainnya untuk memperkuat komunitas.