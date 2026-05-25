Ponsel Tertipis di Kasta Tertinggi Pasar Premium

Galaxy S25 Edge, iPhone Air, Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Trifold, Oppo R5, Vivo X5 Max, adalah lima ponsel yang berhasil melampaui batas ekspektasi ketipisan sebuah gawai.

Performa ekstrem dan kapasitas baterai jumbo memang kerap menjadi parameter utama dalam menilai sebuah HP. Namun, di kasta tertinggi pasar premium, ada satu tren yang kembali naik daun dan menjadi simbol kemewahan baru: ketipisan bodi.

Meskipun harus merelakan lensa telefoto dan kapasitas baterai demi bodi yang ramping, Galaxy S25 Edge tetap menjadi pilihan solid, terlebih dengan dukungan One UI 8.5 terbaru. Pada 19 September 2025, iPhone Air memegang rekor sebagai ponsel tertipis yang pernah diproduksi Apple. Dengan ketebalan hanya 5,6 mm, HP ini unggul 0,2 mm dari Galaxy S25 Edge, meski bobotnya sedikit lebih berat (165 gram).

Urusan daya, iPhone Air diperkuat baterai baterai 3.149 mAh dan 3.900 mAh milik S25 Edge, mencatatkan daya tahan yang sama-sama medioker dalam uji independen. Samsung sejatinya mengalahkan produknya sendiri. Saat ditutup, Galaxy Z Fold 7 memang tampil tebal layaknya ponsel biasa dengan ketebalan 8,9 mm. Dengan format lipat, produsen memiliki ruang sasis dua kali lipat lebih luas untuk menaruh komponen.

Hasilnya, meski lebih tipis dari dua tumpuk port USB-C, Galaxy Z Fold 7 ampu mengusung kamera utama Galaxy S25 Ultra, lensa telefoto, baterai 4.400 mAh, serta kapasitas penyimpanan hingga 1 TB. Samsung bahkan lebih mencengangkan lagi. Saat dibuka, Samsung Galaxy Z Trifold mencatatkan ketebalan fantastis: hanya 3,9 mm. Dibanderol dengan harga premium USD 2.899, ponsel ini memang membidik para penggila teknologi, bukan konsumen biasa.

Melihat ke belakang, tren ponsel super tipis sebenarnya bukan barang baru. Pada 2014, industri ponsel sempat diramaikan dengan kompetisi adu tipis. Salah satu rajanya adalah Oppo R5. Dirilis satu dekade lalu, ponsel layar datar ni memiliki ketebalan hanya 4,85 mm--jauh lebih tipis dari iPhone Air maupun Galaxy S25 Edge.

Paradoks terbesar dalam sejarah ketipisan gawai dipegang oleh Vivo X5 Max, yang juga dirilis pada 2014. Ponsel ini datang dengan ketebalan luar biasa, hanya 4,75 mm (satu milimeter lebih tipis dari Galaxy S25 Edge). Meskipun secara spesifikasi Vivo X5 Max sudah usang untuk standar tahun 2026, eksistensinya menjadi tamparan keras bagi raksasa teknologi modern





