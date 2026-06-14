Polytron Indonesia Open 2026: Panggung Inovasi, Regenerasi, dan Pesta Rakyat Pencinta Bulu Tangkis di Indonesia

Polytron Indonesia Open 2026 merupakan turnamen bulutangkis yang digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, pada tanggal 2-7 Juni 2026. Turnamen ini merupakan salah satu turnamen Super-1000 dalam BWF World Tour. Tunggal putra Kanada, Victor Lai, berhasil menjadi juara Polytron Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Jonatan Christie di partai final. Ganda putra Indonesia, Raymond/Indra, juga berhasil mencapai final turnamen ini. Namun, mereka kalah dari pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Indonesia Open 2026 juga menawarkan pengalaman yang menyenangkan bagi pecinta bulutangkis yang hadir di Istora. Mereka dapat menikmati kegembiraan di dalam lapangan bulutangkis dan juga dapat berinteraksi dengan atlet bulutangkis yang bermain di turnamen ini. Selain itu, Indonesia Open 2026 juga menawarkan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti panggung musik, spot corner, dan Kid Zone. Fasilitas-fasilitas ini dapat membuat pengunjung merasa lebih nyaman dan terhibur selama turnamen berlangsung. Dengan demikian, Indonesia Open 2026 dapat menjadi acara yang menyenangkan bagi pecinta bulutangkis dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap olahraga bulutangkis.

Suporter di Istora membawa poster kartun Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat ganda putra Indonesia itu bertanding di Polytron Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan , Jakarta , 2-7 Juni 2026.

Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026) menjadi arena di mana asa bagi penggemar bulutangkis Tanah Air melihat aksi tunggal dan ganda putra Indonesia bisa menjadi juara. Meski pada akhirnya harapan itu harus pupus, tapi ada secercah asa melihat sinar pebulutangkis muda untuk berkembang dan berprestasi. Hari itu, ada dua wakil Indonesia yang sampai di babak final. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, untuk kali pertama mencapai final dalam sepanjang kariernya bermain di Istora.

Sementara itu, ada pula pasangan belia Indonesia, Sayangnya, kedua wakil Indonesia itu gagal naik podium utama. Jojo, sapaan karib Jonatan Christie, kalah 19-21 dan 8-21 dari Victor Lai, tunggal putra asal Kanada yang baru berusia 21 tahun dan baru kali pertama merasakan pengalaman bermain di Istora yang dikenal riuh dukungan suporter. Sementara di sektor ganda putra, Raymond/Indra juga harus kalah dari pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Sempat meraih kemenangan di gim pertama, Raymond/Indra kalah 21-13, 18-21, dan 10-21.

Saya ingin minta maaf kepada masyarakat Indonesia karena gagal meraih gelar juara ganda putra di Indonesia Open. Kami berharap masyarakat Indonesia tetap mendukung kami, ujar Joaquin saat bertemu dengan para jurnalis di media center Istora Senayan, Minggu malam.

Polytron Indonesia Open 2026: Panggung Inovasi, Regenerasi, dan Pesta Rakyat Pencinta Bulu Tangkis di Indonesia Tunggal putra Kanada, Victor Lai, berhasil menjadi juara Polytron Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Jonatan Christie di partai final, Minggu (7/6/2026), Satu hal yang menarik dari akhir Polytron Indonesia Open 2026 adalah kehadiran Victor Lai asal Kanada dan Raymond/Joaquin, di antara para finalis lainnya. Tunggal putra asal Kanada maupun ganda putra Indonesia itu merupakan atlet muda yang memperlihatkan perkembangan pesat dalam kisaran satu tahun terakhir.

Raymond/Joaquin misalnya, yang baru saja dipasangkan pada awal 2025, sudah cukup sering berada di pertandingan final turnamen-turnamen bulutangkis, baik Super-100, Super-300, ataupun Super-500. Hingga akhirnya untuk kali pertama di Indonesia Open 2026 yang merupakan turnamen Super-1000, ganda putra Indonesia yang masing-masing baru berusia 22 dan 20 tahun itu berhasil mencapai final. Kami semangat bermain hari ini, karena kehadiran suporter di Istora itu luar biasa.

Selalu ada suara dukungan dan itu membuat kami menjadi makin semangat lagi, ujar Joaquin mengenai perasaannya tampil di Istora pada final Indonesia Open 2026. Perasaan senang bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan di Istora disampaikan oleh Victor Lai yang berhasil menyabet gelar juara di sektor tunggal putra dengan mengalahkan Jojo. Atlet asal Kanada berusia 21 tahun itu merasa senang bisa menorehkan sejarah dengan menjadi atlet bulutangkis pertama asal Kanada yang menjuarai turnamen Super-1000 dalam BWF World Tour.

Dalam satu pekan di Istora itu, Victor Lai sukses mengalahkan lawan-lawannya, termasuk peringkat enam dunia, Chou Tien Chen di semifinal. Keberhasilannya meraih gelar juara Indonesia Open 2026 pun disebutnya tak lepas dari dukungan luar biasa di Istora. Rasanya luar biasa. Terima kasih kepada semua penggemar.

Kalian benar-benar membantu saya sepanjang pekan ini. Bulutangkis di sini adalah yang terbaik di dunia, ujar Victor memuji atmosfer Istora.

Indonesia Open 2026 Menyenangkan bagi Pecinta Bulutangkis yang Hadir di Istora Tunggal putri Korea Selatan, An Se Young, begitu ramah memberikan tanda tangan dan berfoto bersama badminton lovers yang hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, saat Polytron Indonesia Open 2026 berlangsung, Tidak hanya kegembiraan di dalam lapangan bulutangkis di Istora yang terlihat pada saat Polytron Indonesia Open 2026 digelar. Badminton lovers pun merasa sangat senang bisa hadir di Istora pada pekan itu.

Ketika baru memasuki pintu masuk area Istora, pecinta bulutangkis langsung dihadapkan dengan nuansa merah dan putih yang menonjol dari Polytron Indonesia Open 2026. Menengok ke sebelah kanan, ada panggung musik yang disiapkan, termasuk sebuah spot corner yang bisa digunakan para pengunjung untuk beristirahat sejenak. Booth permainan maupun produk yang dipromosikan juga terlihat menyemarakkan Istora selama Indonesia Open 2026 berlangsung.

Ada pula Cheer for Champions wall, di mana para pengunjung bisa menempelkan foto wajah masing-masing dengan pose atlet bulutangkis sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan bulutangkis Indonesia. Kid Zone pun tersedia selama Indonesia Open 2026 berlangsung. Bertemakan Pokemon, area ini yang paling sering diminati oleh para pengunjung, bahkan termasuk orang dewasa





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