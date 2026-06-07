Polytron Indonesia Open 2026 Menghadirkan Sentuhan Teknologi yang Mempesona

Polytron Indonesia Open 2026 telah menghadirkan sentuhan teknologi yang mempesona, membuat acara ini semakin menarik dan nyaman untuk diikuti. Dengan kecanggihan teknologi yang terlihat sejak gerbang masuk Istora Senayan, acara ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.

Banyak sentuhan teknologi yang diterapkan di Polytron Indonesia Open 2026 . Kecanggihan teknologi sudah terlihat sejak gerbang masuk Istora Senayan . Banyak LED display besar dengan gambar-gambar menarik menyambut kehadiran Badminton Lovers di Istora Senayan .

Selain nama turnamen dan sponsor-sponsor, layar LED di depan gerbang masuk Istora Senayan juga berisi aksi maskot bernama PIO dengan aksi-aksi impresif dan jenaka. Sentuhan teknologi tidak hanya terjadi di luar lapangan Polytron Indonesia Open 2026. Bila di edisi sebelumnya, papan sponsor dipinggir lapangan masih menggunakan papan, kini memakai layar LED canggih. Tak sekadar menampilkan sponsor-sponsor, layar LED ini akan berubah memberikan informasi saat jeda.

Begitu juga dengan enterance pemain saat masuk ke dalam lapangan yang begitu megah dengan sentuhan teknologi. , di bagian dalam Istora Senayan area pertandingan saja, terdapat 20 LED Display beragam ukuran untuk memanjakan pemain dan penonton Polytron Indonesia Open 2026. Sedangkan di gerbang utama Polytron Indonesia Open 2026 yang begitu megah dipenuhi 14 LED Display mewah beragam ukuran. Ada yang 16 meter sampai empat meter.

LED terkecil yang dipakai untuk menyulap Polytron Indonesia Open 2026 menjadi megah berukuran 150 cm x 50 cm. Bagus banget tahun ini. Mulai dari printilan-printilan di pintu masuk, panggung, dekorasi, enterance pemain sampai ambience di dalam Istora, plus momen-momen penting kaya pas challenge semuanya keren banget. Pujian akan kemegahan Polytron Indonesia Open 2026 juga dilontarkan bintang-bintang dunia.

Mereka terkesan dengan perubahan positif di Istora Senayan sehingga semakin nyaman bermain di sana. Perpaduan fans yang dahsyat dan pelayanan kelas satu membuat mereka senang ikut Polytron Indonesia Open 2026. Jika dibandingkan tahun lalu, saya melihat Indonesia Open terus berkembang. Fasilitasnya semakin baik, organisasinya sangat bagus, dan ada banyak peningkatan dari sisi penyelenggaraan.

Sebagai pemain, kami merasa nyaman bermain di turnamen dengan kualitas penyelenggaraan seperti ini





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Polytron Indonesia Open 2026 Sentuhan Teknologi Istora Senayan Badminton Lovers Kecanggihan Teknologi

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