Polusi Jakarta Hari Ini Tidak Sehat, Warga Disarankan Pakai Masker

Kualitas udara Jakarta tidak sehat pada Selasa (3/11/2026) dengan indeks 152. Warga diimbau memakai masker dan menghindari aktivitas luar ruang.

Kualitas udara di wilayah DKI Jakarta tercatat tidak sehat pada pagi hari, Selasa 3 November 2026. Lembaga pemantau kualitas udara IQAir melaporkan pembaruan data pada pukul 06.00 WIB yang menunjukkan tingkat polusi berbahaya di ibu kota.

Data Konsentrasi PM 2.5 Di Jakarta Mencapai Poin 152

IQAir mencatat indeks kualitas udara Jakarta berada pada angka 152. Konsentrasi polutan partikel halus PM 2.5 mencapai 57,6 mikrogram per meter kubik. Angka ini tercatat 11,5 kali lebih tinggi dibandingkan nilai panduan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

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Partikel PM 2.5 memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter 2,5 mikron. Partikel ini tersuspensi di udara dalam bentuk debu, asap, dan jelaga yang berbahaya bagi sistem pernapasan manusia.

Paparan Polusi PM 2.5 Membahayakan Penderita Jantung

Paparan jangka panjang terhadap partikel PM 2.5 dikaitkan dengan risiko kematian dini. Risiko tersebut terutama meningkat pada individu yang menderita penyakit jantung atau penyakit paru-paru kronis.

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Pentingnya pemantauan kualitas udara menjadi krusial untuk mencegah gangguan kesehatan masyarakat. Data dari IQAir memberikan gambaran nyata tentang bahaya polusi yang dihadapi warga Jakarta saat ini.

Rekomendasi Kesehatan Menghindari Udara Luar Ruang

Rekomendasi kesehatan resmi menyarankan warga untuk mengenakan masker saat berada di luar rumah. Aktivitas di luar ruangan disarankan untuk dihindari sebisa mungkin pada periode ini.

Warga juga diminta menutup jendela rumah untuk mencegah udara kotor dari luar masuk. Menyalakan penyaring udara atau air purifier di dalam ruangan menjadi langkah pencegahan tambahan yang efektif.

Jakarta Menjadi Kota Terpolusi Kelima Terbanyak di Indonesia

Pada hari tersebut, Jakarta menempati urutan kelima terburuk di seluruh Indonesia untuk tingkat polusi udara. Peringkat pertama diduduki oleh Kota Tangerang dengan indeks kualitas udara mencapai 195.

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Kota Palembang menempati posisi kedua dengan indeks 172. Tanggerang Selatan berada di urutan ketiga dengan angka 169, sementara Surabaya mengisi peringkat keempat dengan indeks 160.