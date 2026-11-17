Kepala Polri Jenderal Suyudi mengkonfirmasi penyelidikan FBI terkait cip Nvidia di PT Megaspeed. Klarifikasi ini menyanggah berita Singapura bahwa penggeledahan telah dilakukan pada awal 2026.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara resmi mengkonfirmasi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri telah menerima permintaan bantuan dari Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI. Permintaan tersebut berkaitan dengan upaya melacak keberadaan cip Nvidia yang dibeli oleh PT Megaspeed International Indonesia, sebuah cabang perusahaan komputasi awan asal Singapura. Jenderal Suyudi menegaskan bahwa Polri sudah menindaklanjuti permintaan bantuan tersebut melalui proses penyelidikan resmi.

Klarifikasi Kronologi Penggeledahan Kantor PT Megaspeed

Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan penjelasan rinci pada hari Selasa tanggal 17 November 2026 mengenai status terkini dari kasus ini. Ia menyatakan bahwa saat ini belum ada tindakan penggeledahan fisik yang dilakukan di lokasi kantor PT Megaspeed International Indonesia. Meskipun demikian, beliau memastikan bahwa Tim Bareskrim Polri sedang aktif melakukan penelusuran mendalam terkait dugaan penyelundupan cip Nvidia tersebut oleh tim investigasi khusus.

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Penegasan ini disampaikan sebagai respons terhadap informasi yang beredar di media massa, termasuk laporan dari media Singapura The Straits Times. Media tersebut memberitakan bahwa petugas Bareskrim Polri telah menggeledah kantor PT Megaspeed International Indonesia pada awal tahun 2026. Laporan asing tersebut menyebutkan bahwa petugas menemukan rak-rak server yang belum pernah dibuka dari kemasannya.

Dalam laporan yang sama, The Straits Times menyatakan bahwa tidak ditemukan unit pemrosesan grafis atau GPU di lokasi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa cip-cip Nvidia tidak pernah dipasang di kantor cabang Indonesia. Pejabat sumber dalam laporan tersebut menduga sebagian besar perangkat keras Nvidia dikirim ke Indonesia dan kemudian dialihkan ke China untuk menghindari larangan pembelian dari Amerika Serikat.

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Posisi Pakar Hukum Teknologi dan Implikasi Lintas Negara

Direktur Eksekutif lembaga Information and Communication Technology atau ICT, Heru Sutadi, memberikan pandangan kritis terhadap perkembangan kasus ini. Menurut Heru, hingga saat ini belum ada kesimpulan resmi secara hukum yang membuktikan bahwa PT Megaspeed Indonesia melakukan tindakan penyelundupan. Kesimpulan tersebut hanya dapat diterbitkan berdasarkan hasil proses investigasi resmi oleh Polri yang berkolaborasi dengan FBI.

Heru Sutadi menguraikan bahwa kasus ini memperlihatkan kemungkinan Indonesia menjadi bagian dari jalur masuk atau transit perangkat Nvidia. Hal ini terjadi di tengah adanya larangan pembelian cip oleh China dari Amerika Serikat. Tercatat adanya impor perangkat Nvidia, termasuk cip kelas H100, oleh anak perusahaan Megaspeed di Indonesia selama periode tahun 2024 hingga 2026.

Persoalan utama yang muncul adalah ketika dilakukan pemeriksaan terhadap perangkat yang seharusnya menjadi tujuan pengiriman, cip tersebut justru tidak ditemukan di lokasi yang diharapkan. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan kritis mengenai ke mana perangkat tersebut dikirim setelah masuk ke Indonesia, siapa penerima akhirnya, serta kesesuaian dokumen ekspor dan perizinannya.

Tuntutan Transparansi dan Penguatan Rantai Pasok Strategis

Heru Sutadi menekankan bahwa jika benar terjadi pengalihan cip ke negara yang dibatasi, Indonesia berpotensi dimanfaatkan menjadi jalur transit untuk menghindari kontrol ekspor internasional. Ia meminta kasus ini diklarifikasi secara transparan oleh Polri untuk menghindari kebingungan publik. Perbedaan antara pemeriksaan lokasi sebelumnya dan tindakan penggeledahan dalam proses penyidikan saat ini perlu diuraikan kronologinya.

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Menurut Heru, permintaan FBI kepada Polri menunjukkan bahwa penyelidikan kasus ini memiliki dimensi lintas negara. Indonesia diduga memiliki informasi atau keterkaitan dengan transaksi cip NVIDIA tersebut. Namun, hal ini tidak serta merta berarti Indonesia telah menjadi jalur penyelundupan karena masih perlu dibuktikan melalui dokumen impor-ekspor dan data kargo.

Yang harus dipastikan adalah apakah Indonesia hanya menjadi lokasi transaksi atau benar-benar digunakan sebagai negara transit untuk menghindari pembatasan ekspor cip berteknologi tinggi. Cip Nvidia bukan sekadar komponen komputer, tetapi infrastruktur strategis untuk pengembangan akal imitasi atau AI dan komputasi berperforma tinggi. Pengalihan cip melalui negara ketiga menjadi perhatian serius dalam konteks geopolitik global.

Heru menuntut agar Polri mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Pemerintah juga perlu melibatkan Direktorat Jenderal Bea Cukai serta kementerian terkait untuk menelusuri rantai impor dan distribusi. Kerja sama dengan FBI harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tetap menjaga kedaulatan Indonesia. Indonesia jangan sampai hanya menjadi tempat transit teknologi strategis tanpa kemampuan mengawasi akhir tujuannya demi kepercayaan investor.