Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Perangi Praktik Ilegal Migas

Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi periode Januari hingga Maret 2026. Polri berkomitmen untuk memberantas praktik ilegal migas, meningkatkan penegakan hukum, dan membuka saluran pengaduan masyarakat. Langkah strategis meliputi peningkatan intensitas penegakan hukum, pembukaan ruang partisipasi publik, dan pembersihan internal. Wakabareskrim mengeluarkan peringatan keras bagi pelaku penyalahgunaan, menegaskan tidak ada toleransi.

Selasa, 07 April 2026 | 22:19 WIB. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Polri , Brigjen Pol. Mohammad Irhamni (tengah) hadir di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri pada Selasa (7/4/2026). Bareskrim Polri mengumumkan keberhasilan dalam mengungkap kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi yang terjadi selama periode Januari hingga Maret 2026 di Mabes Polri.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya intensif Polri dalam memberantas praktik ilegal migas di seluruh Indonesia. Kepolisian meningkatkan penegakan hukum dan membuka saluran pengaduan masyarakat untuk memastikan distribusi energi subsidi tepat sasaran. Brigjen Pol. Mohammad Irhamni memaparkan tiga langkah strategis yang kini sedang dijalankan oleh kepolisian dalam konferensi pers pengungkapan kasus BBM/LPG bersubsidi yang diadakan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri pada Selasa (7/4/2026). Langkah pertama, Bareskrim menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari Direktorat Kriminal Khusus hingga Kasubdit Tipidter di tingkat Polda, untuk meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Hal ini mencakup peningkatan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan. Langkah kedua adalah membuka seluas-luasnya ruang bagi partisipasi masyarakat. Polri menyediakan berbagai kanal pengaduan, termasuk hotline, agar masyarakat dapat melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Brigjen Irhamni menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan praktik ilegal migas. Langkah ketiga, yang dinilai paling krusial, adalah pembersihan internal. Pimpinan Polri menegaskan tidak akan mentoleransi anggota yang terlibat dalam praktik ilegal migas, baik sebagai pelaku maupun sebagai pelindung (backing). Setiap anggota yang terbukti terlibat akan ditindak tegas tanpa kompromi. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan integritas internal Polri dalam penegakan hukum. Wakabareskrim Polri, Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, juga turut angkat bicara dalam konferensi pers tersebut, memberikan peringatan keras kepada para pelaku maupun oknum yang masih berani melakukan penyalahgunaan barang bersubsidi. Irjen Nunung menegaskan bahwa tidak akan ada ruang kompromi bagi siapapun yang mencari keuntungan pribadi dari hak masyarakat kecil. Beliau menyampaikan pesan tegas kepada para pelaku untuk segera menghentikan kegiatan yang merugikan negara dan masyarakat. Tindakan penyalahgunaan subsidi energi dinilai sebagai pengkhianatan terhadap negara dan masyarakat yang membutuhkan. Irjen Nunung memberikan peringatan keras disertai ancaman serius bagi mereka yang masih membandel dalam praktik ilegal migas. Bareskrim Polri menargetkan “Zero Ilegal Migas”, sebuah komitmen untuk memberantas tuntas praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memastikan subsidi negara tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dengan adanya penindakan tegas dan peningkatan pengawasan, diharapkan distribusi BBM dan LPG bersubsidi dapat kembali normal dan berkontribusi terhadap kedaulatan energi nasional





