Polri Ungkap Peningkatan Potensi Karhutla Saat El Nino di Pelalawan

Polri memperingatkan peningkatan risiko karhutla saat fenomena El Nino dengan rata-rata 362 titik panas di Pelalawan berdasarkan simulasi 20 tahun.

Polda Sumatera Selatan, Sabtu (31/10/2026) - Kepolisian Republik Indonesia mengungkap adanya peningkatan signifikan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat fenomena El Nino. Pengungkapan ini disampaikan oleh Kepala Baharkam Polri Komjen Pol. Herry Heryawan dalam acara Analisis dan Evaluasi Penanganan Karhutla yang juga dihadiri Astamaops Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie.

Data Simulasi Karhutla El Nino Pelalawan

Berdasarkan hasil simulasi pola kebakaran selama dua puluh tahun di Kabupaten Pelalawan, Riau, rata-rata jumlah titik panas atau hotspot pada tahun El Nino mencapai tiga ratus enam puluh dua titik. Hasil analisis ini menjadi salah satu dasar bagi Polri untuk memperkuat pencegahan karhutla melalui pemetaan wilayah berdasarkan lokasi, waktu kejadian, kondisi iklim, dan karakteristik lahan. Data historis ini menunjukkan bahwa pola kebakaran tidak terjadi secara acak melainkan memiliki kecenderungan yang dapat diprediksi.

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Komjen Pol. Herry Heryawan menjelaskan bahwa pola kebakaran yang berulang perlu dipelajari agar petugas dapat mengidentifikasi daerah berisiko dan mengambil langkah antisipasi sebelum kebakaran meluas. Strategi ini menekankan pentingnya perubahan pendekatan dari reaksi menjadi pencegahan dini. Dengan memahami data spasial dan temporal, aparat keamanan dapat menempatkan sumber daya di tempat dan waktu yang tepat untuk meminimalisir dampak bencana.

Strategi Pencegahan Berbasis Data Risiko

Penanganan karhutla tidak boleh hanya menunggu api muncul menurut Herry dalam kegiatan tersebut. Ia menyatakan bahwa aparat harus mampu membaca pola kebakaran, mengetahui wilayah yang paling rawan, dan melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas. Pendekatan ini membutuhkan koordinasi intensif antara kepolisian dengan instansi terkait yang menangani pengelolaan lingkungan dan tata kelola lahan.

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Dengan mengetahui daerah yang memiliki riwayat kebakaran berulang, petugas dapat mempersiapkan langkah antisipasi berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Ini memungkinkan tindakan yang lebih terarah dan efisien dibandingkan dengan patroli umum yang tidak spesifik. Fokus pada area rawan yang telah teridentifikasi melalui analisis data jangka panjang memberikan keuntungan strategis dalam upaya penanggulangan bencana.

Pentingnya Tata Kelola Lahan Gambut

Menurut Herry, pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan patroli dan pemadaman. Pengelolaan ekosistem gambut, termasuk menjaga tinggi muka air tanah, juga menjadi faktor penting untuk menekan risiko kebakaran berulang. Kondisi fisik lahan, khususnya tutupan gambut, memiliki peran krusial dalam menentukan kemudahan penyalaan dan penyebaran api saat musim kemarau panjang.

El Nino memang memperbesar risiko, tetapi kondisi gambut menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, menjaga tinggi muka air tanah dan memperbaiki tata kelola gambut harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan. Tindakan teknis seperti reklamasi gambut dan pengairan menjadi kunci dalam mengurangi daya bakar lahan. Kolaborasi multidisiplin diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di tengah perubahan iklim global.

Astamaops Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie turut hadir mendampingi proses evaluasi ini untuk memastikan implementasi kebijakan pencegahan di lapangan berjalan efektif. Kehadiran pejabat tinggi Polri ini menunjukkan komitmen institusi dalam mengatasi masalah lingkungan yang berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Evaluasi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi nasional untuk musim kering yang akan datang.