Polri Ungkap Dampak Kesehatan Serius Akibat Konsumsi N2O Whip Pink Tanpa Pengawasan Medis

Kepala Dirtipidnarkoba Polri mengungkap kasus korban penggunaan gas N2O merek Whip Pink yang mengalami neuropati perifer, serta pola penjualan melalui Instagram dan WhatsApp dari pabrik tanpa izin BPOM yang tersebar di 16 gudang.

Kepala Direktorat Tindak Pidana Narkoba ( Dirtipidnarkoba ) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa penggunaan produk gas N2O merek Whip Pink diduga kuat telah menyebabkan dampak kesehatan serius bagi seorang individu bernama AM, yang kemudian harus menerima perawatan intensif di rumah sakit di Tangerang.

AM kehilangan kontrol atas anggota tubuhnya, terutama kaki, sebelum dibawa ke rumah sakit. Hal ini sejalan dengan penjelasan ahli Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang menyebutkan penggunaan gas N2O tanpa pengawasan ketat dapat memicu neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf tepi di luar otak yang ditandai dengan mati rasa, kesemutan, dan kehilangan koordinasi. AM masih dalam proses penyembuhan akibat penggunaan produk tersebut. Ia pertama kali mengenal Whip Pink di sebuah klub di Jakarta Utara, di mana produk tersebut dijual dalam bentuk balon.

Kemudian, AM memesan langsung melalui Instagram dan diarahkan ke admin WhatsApp merek tersebut. Ia menggunakan produk Whip Pink untuk konsumsi pribadi antara Januari dan Maret 2026. Sementara itu, another individual, CD, juga memesan Whip Pink lebih dari lima kali sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026. CD mencari produk tersebut di Google dengan kata kunci "WHIP CREAM", kemudian dihubungi admin WhatsApp, mengisi formulir pesanan, melakukan pembayaran melalui mobile banking pribadi, dan barang dikirim oleh kurir dalam waktu sekitar satu jam.

Cara penggunaannya adalah dengan menghirup gas melalui corong yang dimasukkan ke mulut. Setelah menghirup, CD cenderung menunduk dan menutup mata. Kasus ini berkembang setelah Dittippidnarkoba Bareskrim Polri memanggil lima saksi terkait produksi Whip Pink. Pada April 2026, polisi berhasil mengungkap pabrik produksi Whip Pink di Jakarta.

Dari interogasi sembilan saksi, diketahui bahwa PT SSS sebagai produsen tidak memiliki izin edar dari BPOM. Pemilik lokasi produksi dan gudang pengiriman adalah AH, SC, dan JH. Gudang Whip Pink tersebar di 10 kota dengan 16 titik, dari Jakarta, DI Yogyakarta, hingga Lombok





