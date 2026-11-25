Polri mengerahkan tim K9 Baharkam untuk menyisir lokasi kebakaran PT Fonusa Agung Mulia di Banten. Langkah ini diambil untuk memastikan pencarian korban selesai secara optimal dan menyeluruh.

Tim K9 dari Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Markas Besar (Mabes) Polri dikerahkan secara khusus untuk mencari korban dalam insiden kebakaran yang melanda PT Fonusa Agung Mulia. Operasi penyisiran intensif ini berlangsung di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Rabu. Pengerahan unit ini merupakan respons strategis untuk mengoptimalkan pencarian korban yang mungkin masih terjebak atau terkubur di bawah reruntuhan bangunan pabrik yang hangus terbakar.

Mekanisme Operasi Tim K9 di Lokasi Kebakaran

Tim K9 Baharkam Polri mengerahkan tiga ekor anjing pelacak dengan dukungan sepuluh personel untuk menjalankan tugasnya di lapangan. Kehadiran tim yang dipimpin oleh para ahli penanganan anjing ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyisiran dan pemeriksaan di area terdampak kebakaran secara lebih efektif. Komandan operasional mengandalkan kemampuan penciuman terlatih dari anjing-anjing tersebut untuk menyisir sejumlah titik reruntuhan yang memerlukan ketelitian tinggi dan pemeriksaan lebih lanjut.

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Anjing-anjing pelacak tersebut diterjunkan untuk mendeteksi keberadaan manusia di antara puing-puing yang sulit dijangkau oleh petugas secara konvensional. Proses ini memerlukan kesabaran dan keakuratan tinggi karena kondisi lokasi yang masih sangat berbahaya dan berantakan. Setiap area yang dicurigai akan diperiksa ulang oleh tim untuk memastikan tidak ada korban yang terlewatkan dari proses evakuasi.

Sinergi Polda Banten dan Baharkam Mabes Polri

Kepala Bidang Humas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea, di Serang, Rabu, menjelaskan bahwa pelibatan Tim K9 Baharkam Polri merupakan wujud sinergi antar satuan di lingkungan kepolisian. Sinergi ini bertujuan untuk merespons cepat situasi darurat maupun penanganan musibah kebakaran di wilayah hukum Polda Banten dengan sumber daya yang paling memadai. Maruli menegaskan bahwa kehadiran tim ini diharapkan dapat membantu proses pencarian dan pemeriksaan di area terdampak melalui kemampuan khusus yang dimiliki unit K9.

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Penggunaan anjing pelacak dalam operasi pencarian korban bencana kebakaran telah terbukti efektif di berbagai kejadian serupa di seluruh dunia. Anjing memiliki indra penciuman yang jauh lebih tajam dibandingkan manusia, sehingga mampu mendeteksi jejak atau keberadaan korban di bawah timbunan material berat. Langkah ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam memaksimalkan setiap aspek teknologi dan biologi untuk keselamatan publik.

Real-World Impact dan Dampak bagi Keluarga Korban

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, hingga Rabu, dari total enam puluh satu karyawan di gedung yang terbakar, sebanyak tiga puluh satu orang dinyatakan selamat. Sebanyak dua puluh enam kantong jenazah telah dievakuasi dari lokasi kejadian, sementara empat pekerja lainnya masih dalam pencarian aktif. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk menemukan empat pekerja yang belum ditemukan, sehingga kehadiran Tim K9 menjadi sangat krusial pada tahap ini.

Ketegangan dan kekhawatiran mendalam dirasakan oleh keluarga dari para pekerja yang masih belum diketahui kepastian nasibnya. Proses evakuasi jenazah dan pencarian korban yang tersisa berjalan dengan hati-hati untuk menghormati almarhum dan memberikan kepastian bagi keluarga. Setiap deteksi yang dilakukan oleh anjing pelacak membawa dampak emosional yang signifikan bagi pihak keluarga yang menunggu kabar dari loved ones mereka.

Tanggung Jawab Operasional dan Keselamatan Tim

Seluruh unsur yang terlibat di lokasi kejadian terus berkoordinasi secara terpadu sesuai tugas masing-masing agar setiap tahapan pencarian berjalan cermat. Koordinasi ini mencakup komunikasi antara Tim K9, petugas pemadam kebakaran, tim SAR, dan perwakilan BPBD untuk memastikan alur informasi yang akurat. Pengecekan struktur bangunan juga dilakukan secara rutin untuk mencegah runtuhannya lebih lanjut yang dapat membahayakan personel yang bertugas.

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Polda Banten bersama seluruh unsur terkait terus berupaya maksimal dalam penanganan peristiwa ini demi memastikan keselamatan petugas dan efektivitas pencarian. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang dibutuhkan, khususnya dalam mendukung proses pencarian serta memastikan kondisi di lokasi kejadian menjadi aman. Prioritas utama tetap mengutamakan faktor keselamatan petugas di tengah kondisi lingkungan kerja yang masih berbahaya dan penuh risiko.