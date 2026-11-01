Polri Tinjau Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo

Polri menindaklanjuti keluhan penggeledahan di Ponpes Hamalatul Quran Sukoharjo sebagai evaluasi internal untuk memastikan prosedur penegakan hukum yang tepat dan akuntabel.

Polri memastikan akan mendalami keluhan terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa kepolisian sangat serius mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait kejadian tersebut. Ia juga menyampaikan empati mendalam kepada pihak-pihak yang terdampak, termasuk para santriwati yang menjadi bagian dari operasi tersebut. Laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal yang ketat, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri.

Evaluasi Prosedur Penegakan Hukum

Irjen Isir menegaskan bahwa kasus ini dipandang sebagai bahan perbaikan dan evaluasi penting bagi institusi kepolisian. Pendalaman terhadap peristiwa tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap operasi lapangan yang dilakukan.

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Konteks Penyidikan Kasus Pembakaran

Berdasarkan keterangan resmi dari Polda Jawa Tengah, penggeledahan di pondok pesantren tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang berlangsung. Kasus yang sedang diselidiki adalah peristiwa pembakaran, ancaman, dan perusakan terhadap sebuah warung makan di Sukoharjo. Kejadian kriminal tersebut terjadi pada tanggal 12 September 2026 dan hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat karena sifatnya yang merusak ketertiban umum. Operasi ini bertujuan untuk mengungkap jaringan dan motif di balik aksi vandalisme dan pengrusakan properti tersebut.

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Status Tersangka dalam Kasus

Dalam rangka penyidikan perkara pembakaran dan perusakan warung makan tersebut, para penyidik telah berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial S. Tersangka ini ditahan untuk lebih mendalaminya terkait perannya dalam peristiwa pembakaran dan perusakan yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu, pihak kepolisian juga sedang mencari satu orang lainnya berinisial I yang diduga kuat berkaitan dengan perkara tersebut. Upaya penangkapan terhadap individu kedua ini terus dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dan memastikan keadilan bagi korban kerugian materiil.

Pelibatan Polwan dan Pendampingan Aparat

Irjen Isir menjelaskan bahwa saat pelaksanaan penggeledahan di pondok pesantren, Polda Jawa Tengah telah melibatkan personel Polisi Wanita atau Polwan. Kehadiran personel perempuan ini sangat penting mengingat lokasi operasi adalah tempat tinggal bagi sejumlah santri perempuan. Langkah ini diambil untuk menjaga kesopanan dan martabat para penghuni pondok pesantren selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, penggeledahan tersebut juga mendapat pendampingan resmi dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Keterlibatan pihak terkait perlindungan perempuan dan anak ini menunjukkan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan dinas sosial di tingkat kabupaten. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak para santriwati tidak dilanggar dan proses operasi berjalan dengan prosedur yang sesuai standar perlindungan khusus. Kehadiran pendamping dari UPTD juga memberikan jaminan bahwa aspek psikologis dan keamanan para santri tetap terjaga selama dan sesudah operasi. Hal ini merupakan bentuk kepedulian institusi negara terhadap kelompok rentan di lingkungan pendidikan keagamaan. Dengan adanya langkah-langkah preventif dan protektif ini, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman lebih lanjut di masyarakat. Masyarakat berharap agar hasil evaluasi internal Polri dapat menjadi dasar perbaikan sistem operasional di masa mendatang. Hal ini penting untuk membangun harmonisasi yang lebih baik antara kepolisian dan lembaga-lembaga keagamaan di seluruh Indonesia.