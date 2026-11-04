Polri Tetapkan Tiga Tersangka Penyadapan Ilegal, Kemenkeu Tolak Isu PPN Otomatis

Bareskrim Polri menetapkan LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak ada kebijakan PPN otomatis dari transfer bank.

Bareskrim Polri telah resmi menetapkan tiga personel kepolisian dengan inisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur yang sah. Penetapan ini dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026) setelah proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti selesai.

Proses Penetapan Tersangka Penyadapan

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa ketiga individu tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hukum berupa penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik dan akses ilegal ke sistem keamanan. Langkah penindakan ini diambil secara bertahap setelah tim investigasi melakukan verifikasi mendalam terhadap berbagai saksi kunci yang dihubungkan dengan kasus tersebut.

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Pelaksanaan penahanan dan penetapan status tersangka ini merupakan hasil dari operasi penegakan hukum yang terkoordinasi untuk memastikan integritas sistem informasi negara. Komjen Asep Safrudin didampingi oleh Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir saat menyampaikan rincian perkembangan kasus kepada publik melalui konferensi pers resmi.

Status Tersangka Terkait Pejabat Tinggi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto mengetahui dirinya menjadi salah satu pihak yang disadap secara ilegal. Informasi ini disampaikan berdasarkan laporan resmi yang diterima langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenai adanya upaya penyadapan terhadap perangkat komunikasi para pejabat tinggi negara.

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Ketiga tersangka yang ditetapkan memiliki hubungan erat dengan struktur internal kepolisian yang bertugas menjaga keamanan siber dan fisik. Penetapan mereka menandai eskalasi serius dalam penanganan kasus keamanan nasional yang melibatkan pencurian data sensitif dan pelanggaran privasi tingkat tinggi di lingkungan Mabes Polri.

Klarifikasi Kebijakan Pajak Digital

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan penegasan tegas bahwa tidak ada kebijakan baru yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN secara otomatis terhadap seluruh transaksi transfer antarbank maupun dompet digital. Pernyataan ini dikeluarkan untuk meluruskan kesalahpahaman yang muncul dari komentar Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo sebelumnya menyebutkan bahwa penerapan pemungutan pajak digital akan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2026. Namun, Kementerian Keuangan membantah hal tersebut karena belum ada regulasi resmi yang mengatur mekanisme pemotongan pajak otomatis dari setiap pergerakan dana elektronik masyarakat luas.

Dampak Ekonomi dan Sanksi Administrasi

Di bidang perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta mengumumkan pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kelonggaran ini berlaku mulai 2 November hingga 31 Desember 2026 untuk membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa denda tambahan.

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Keputusan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan insentif bagi warga yang sempat tertinggal dalam administrasi kendaraan. Langkah strategis ini diharapkan dapat meredam keresahan publik terkait isu-isu ekonomi dan keamanan data yang sedang hangat diperbincangkan akhir ini.