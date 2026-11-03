Polri Tetapkan Tersangka Penyadapan Ilegal Nomor Presiden dan Pejabat Negara

Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden dan pejabat tinggi negara, mencakup periode 2025 hingga 2026.

Kasus penyadapan ilegal yang menimpa nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara telah memasuki tahap penyelesaian hukum serius oleh kepolisian. Bareskrim Polri secara resmi menetapkan tiga individu berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara pidana yang sangat sensitif ini. Ketiga tersangka tersebut kini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, setelah penyidik membuktikan adanya bukti permulaan yang kuat.

Proses Penetapan Tersangka dan Bukti Permulaan

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Tim Penyidik Polri telah mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti fisik yang cukup untuk menetapkan status hukum para tersangka. Alat-alat penyadap dan handphone milik para tersangka telah disita sebagai bukti fisik utama dalam pemeriksaan ini. Yusril menegaskan bahwa dua alat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, sehingga ketiga individu tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026) malam di Mabes Polri, Jakarta.

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Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengonfirmasi secara langsung penetapan status hukum tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri. Langkah penahanan ini diambil setelah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memastikan bahwa ketiga individu tersebut bertanggung jawab atas operasi intersepsi ilegal. Target penyadapan mencakup nomor telepon Presiden Republik Indonesia hingga jajaran pejabat tinggi negara lainnya. Proses pemeriksaan intensif juga dilakukan terhadap satu orang lainnya berinisial SU dengan status saksi untuk mendalami jejaring perkara ini lebih lanjut.

Mekanisme Penyadapan Tanpa Hak dan Cakupan Kasus

Berdasarkan hasil penyidikan berbasis Scientific Crime Investigation, cakupan aksi intersepsi ilegal yang dilakukan para tersangka sangatlah luas dan sistematis. Operasi penyadapan tanpa hak ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yakni sepanjang kurun tahun 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap berbagai nomor target penting tanpa melalui mekanisme yang sah dan legal.

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Ketiga tersangka, yaitu LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta), dan EH (Eko Hadi Santoso), diduga melanggar tata cara penyadapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010. Mereka juga dituduh melakukan peretasan sistem (illegal access) dan penghapusan data elektronik untuk menutupi jejak aktivitas penyadapan. Penahanan ketiga tersangka di Rutan Mabes Polri merupakan langkah tegas kepolisian dalam menindaklanjuti pelanggaran terhadap keamanan data dan privasi pejabat tinggi negara.

Dampak Hukum dan Langkah Hukum Selanjutnya

Kasus ini menyoroti adanya celah keamanan dalam sistem komunikasi digital yang digunakan oleh Presiden dan pejabat negara. Penyadapan ilegal bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengancam stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menyatakan bahwa pelaku penyadapan ilegal akan menghadapi proses hukum yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyapa awak media di Mabes Polri pada Kamis (20/6/2024) untuk memberikan kepastian mengenai penanganan kasus ini. Kehadiran para pimpinan keamanan negara menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas praktik penyadapan ilegal yang meresahkan. Proses hukum akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi lain dan penyusunan dakwaan yang komprehensif.

Masyarakat dan kalangan akademisi menantikan hasil penyelidikan akhir dari Bareskrim Polri untuk mengetahui motif dan jaringan di balik operasi penyadapan ini. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi peningkatan keamanan siber di tingkat institusi pemerintahan. Langkah-langkah preventif akan segera diimplementasikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Transparansi proses hukum diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap integritas sistem keamanan nasional.