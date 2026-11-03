Polri Tetapkan Listyo Sigit dan 2 Kapolda Sebagai Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal

Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Kasus ini melibatkan pejabat negara dan tokoh masyarakat sejak 2025 hingga 2026.

Polisi Negara Republik Indonesia telah resmi menetapkan mantan Kepala Kepolisian Negara RI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beserta dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini terjadi dalam rangka penanganan kasus dugaan tindak pidana penyadapan terhadap Presiden, pejabat negara, pengusaha, serta tokoh dari lembaga swadaya masyarakat. Operasi hukum tersebut menyasar aktivitas pengumpulan data elektronik yang telah berlangsung dalam kurun waktu panjang, yakni dari tahun 2025 hingga 2026.

Identitas Tersangka dan Kapasitas Resmi

Selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dua perwira tinggi lain yang ditetapkan status tersangka adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution yang saat ini memangku jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum di lingkungan Polri. Tersangka ketiga adalah Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso yang dikenal dengan posisinya sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 di Sespim Lemdiklat Polri. Penetapan ketiga individu ini menandakan skala seriusnya investigasi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polri terhadap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan alat-alat penegak negara.

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Kasus ini menyentuh inti dari wewenang negara yang diduga digunakan secara melampaui batas hukum untuk kepentingan pengintaian tanpa izin resmi. Kegiatan penyadapan tersebut tidak hanya terbatas pada satu entitas, tetapi mencakup spektrum luas mulai dari pejabat publik hingga aktor masyarakat sipil. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai mekanisme pengawasan internal dan transparansi penggunaan alat canggih dalam operasi intelijen kepolisian selama periode dua tahun terakhir.

Respon Komisi III DPR Terhadap Proses Hukum

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketua-nya, Habiburokhman, telah menyatakan sikap untuk sepenuhnya menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan terkait penetapan tersangka tersebut. Habiburokhman menyampaikan hal ini melalui keterangan tertulis yang dirilis pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, sebagai bentuk konfirmasi atas perkembangan terbaru dalam kasus ini. Posisi Komisi III menegaskan bahwa langkah hukum ini harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk menanganinya.

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Dalam pernyataannya, Habiburokhman menekankan harapan agar seluruh rangkaian proses hukum yang menyusul nantinya dapat dijalankan dengan standar profesionalisme, obyektivitas, dan transparansi dari awal hingga akhir. Ia menilai bahwa intervensi atau tekanan dari luar proses tersebut tidak diperlukan, melainkan justru kepercayaan terhadap institusi polisi dan kejaksaan menjadi kunci utama. Langkah ini diharapkan dapat menjaga netralitas hukum dan memastikan bahwa tidak ada rekayasa yang terjadi dalam penelusuran bukti-bukti kasus penyadapan ilegal.

Komisi III juga melihat peristiwa ini sebagai momen krusial untuk mengungkap berbagai dugaan kejahatan struktural yang selama ini mungkin menggunakan kewenangan negara sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, maupun tokoh politik yang memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, proses hukum ini diharapkan dapat menjadi pembersihan bagi institusi penegak hukum dari praktik-praktik yang merusak legitimasi demokrasi dan hak asasi manusia.

Pendapat PDI Perjuangan dan Dampak Demokrasi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal DPP-nya, Hasto Kristiyanto, menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi tinggi terhadap ketegasan dan keberanian Polri dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana penyadapan ilegal. Hasto menilai langkah ini merupakan momentum penting yang dapat mengembalikan marwah Polri sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keberlangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. Apresiasi ini ditujukan sebagai penguatan bagi reformasi institusi kepolisian yang selama ini menjadi perhatian publik.

Hasto Kristiyanto secara tegas menyatakan bahwa praktik penyadapan secara ilegal yang disertai dengan penghapusan data elektronik serta akses ilegal bukan sekadar bentuk penyalahgunaan kewenangan administratif. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, pengingkaran hak-hak demokratis warga negara, sekaligus bentuk perlawanan aktif terhadap sistem hukum nasional yang sah. Hal ini menuntut adanya investigasi menyeluruh untuk membongkar kemungkinan adanya praktik serupa yang digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap suara-suara kritis.

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Lebih lanjut, Hasto memberikan penghargaan khusus kepada jajaran internal Polri yang berani melaporkan praktik penyadapan ilegal tersebut. Ia memandang keberanian para oknum atau unit di dalam kepolisian itu sebagai cerminan bahwa kekuatan hati nurani dan integritas masih menjadi fondasi penting dalam institusi penegak hukum. Menurut Hasto, integritas dan hati nurani ini harus menjadi kekuatan penggerak utama bagi setiap aparatur yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat umum.

Persyaratan Moral dan Masa Depan Polri

Hasto mengingatkan bahwa setiap jabatan publik, terutama jabatan yang memiliki kewenangan menggunakan upaya paksa sebagaimana dimiliki oleh aparat kepolisian, harus dijalankan dengan landasan moral yang kuat, etika profesional, integritas tinggi, dan sikap kenegarawanan. Kewenangan negara yang diberikan melalui instrumen hukum tersebut tidak boleh diselewengkan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun agenda politik praktis. Institusi penegak hukum harus dijauhkan dari ambisi kekuasaan mantan pejabat negara yang mungkin mencoba mempengaruhi jalannya proses hukum.

PDI Perjuangan menempatkan ketegasan Polri dalam menangani dugaan penyadapan ilegal ini sejalan dengan semangat "Polri Bersama Masyarakat" yang menjadi pesan utama kepemimpinan Kapolri saat ini. Peristiwa ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga sekaligus momentum historis untuk mengembalikan marwah Polri sebagai alat negara yang sungguh-sungguh mewujudkan supremasi hukum. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat pulih dan demokratisasi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih sehat dan transparan.

Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat memantau perkembangan kasus ini dengan saksama namun tetap mendukung proses hukum yang independen. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah jalan satu-satunya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengancam hak-hak dasar warga negara. Masa depan institusi kepolisian Indonesia sangat bergantung pada seberapa jauh mereka mampu membersihkan diri dari praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.