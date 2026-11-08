Polri Tetapkan Empat Tersangka Penyadapan Ilegal, Termasuk Mantan Kapolri

Polri mengungkap kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo dan elite PDI-P. Empat tersangka ditetapkan, termasuk Jenderal Listyo Sigit, dalam penyelidikan yang dimulai pasca Putusan MK 90/2023.

Polisi Negara Republik Indonesia ( Polri) telah menetapkan empat tersangka dalam dugaan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Penetapan tersangka ini menandai escalasi serius dalam investigasi praktik pengawasan liar yang diduga telah berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Kasus ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan elit politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P), yang melihatnya sebagai upaya sistematis untuk menekan kritik terhadap pemerintahan.

Profil Empat Tersangka dan Peran Polri

Keempat individu yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum adalah mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta tiga perwira tinggi kepolisian lainnya. Daftar tersangka dilengkapi dengan nama Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Hingga Minggu tanggal 8 November 2026, Polri masih terus melakukan intensifikasi penyelidikan untuk mengungkap jaringan dan modus operandi di balik dugaan penyadapan tersebut.

Also read Mabes Polri Tetapkan Empat Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Telepon Presiden

Mekanisme Tekanan Politik Sejak Putusan MK

PDI-P mengendus indikasi awal penyadapan ilegal ini telah berlangsung lama, namun intensitasnya meningkat drastis setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90 Tahun 2023. Putusan yang diterbitkan pada medio Oktober 2023 tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai calon wakil presiden. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa tekanan politik yang diterima partainya pada periode itu berkorelasi langsung dengan informasi yang diperoleh melalui hasil penyadapan ilegal tersebut.

Posisi PDI-P dan Ancaman Terhadap Kedaulatan

Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa penyadapan bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan alat politik untuk membungkam kelompok kritis. Ia mengaitkan hal ini dengan adanya 'Parcok' dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang terjadi setelah putusan MK. Hasto menekankan bahwa menyadap Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan tindakan makar yang tidak bisa ditolerir oleh siapa pun. Sikap keras ini sejalan dengan pandangan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang memandang praktik ini sebagai kejahatan serius terhadap negara dan pelanggaran hak asasi manusia.

Advertisement

Desakan Reformasi Mekanisme Pengawasan Hukum

Mengantisipasi potensi penyalahgunaan serupa di masa depan, PDI-P mendesak adanya reformasi mekanisme pengawasan yang jauh lebih ketat dan transparan. Hasto menggarisbawahi bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan setelah melalui proses penyelidikan mendalam yang memiliki indikasi jelas terhadap pelanggaran pidana atau ancaman terhadap keselamatan bangsa. Setiap tindakan pengawasan harus didasarkan pada persetujuan pengadilan yang sah untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang demi kepentingan politik kekuasaan.

Implikasi Hukum dan Langkah Selanjutnya

Penetapan keempat tersangka ini menjadi sinyal tegas bagi aparat keamanan bahwa praktik pengawasan liar akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Dengan melibatkan mantan Kapolri sebagai tersangka utama, kasus ini menunjukkan tingkat sensitivitas dan kompleksitas yang tinggi dalam sistem keamanan nasional. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa kedaulatan negara tidak terancam oleh praktik-praktik illegal.