Polri Tetapkan Empat Tersangka Penyadapan Ilegal Prabowo

Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Investigasi mengungkap penyalahgunaan sistem LIMS dan penghapusan data oleh pejabat Polri.

Kepolisian Republik Indonesia telah resmi menetapkan empat tersangka dalam kasus pelanggaran berat terkait penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini mencakup periode panjang yang terjadi antara Oktober 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka menggunakan infrastruktur sistem pengawasan negara untuk memantau tokoh penting tanpa dasar hukum yang valid.

Mekanisme Penyalahgunaan Sistem LIMS

Kasus ini melibatkan penyalahgunaan infrastruktur Lawful Interception Management System atau LIMS oleh oknum aparat. Sistem ini seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara pidana yang sah di bawah prosedur verifikasi ketat. Namun, para tersangka menggunakan platform tersebut untuk memantau jalur komunikasi target tanpa landasan hukum yang jelas.

Also read Polri Tetapkan Empat Tersangka Kasus Penyadapan Tanpa Prosedur, SU Dikenakan Empat Pasal Pidana

Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), menjelaskan bahwa LIMS merupakan platform yang menghubungkan kebutuhan penyadapan aparat penegak hukum dengan infrastruktur operator telekomunikasi. Sistem ini meneruskan instruksi intersepsi ke jaringan operator, lalu menyalin komunikasi target ke pusat pemantauan yang berwenang. Penyalahgunaan terjadi ketika deretan nomor telepon dimasukkan ke server LIMS secara manual tanpa dokumen Laporan Polisi atau surat perintah resmi.

Identitas Tersangka dan Peran Pejabat Tinggi

Daftar tersangka terdiri dari dua perwira tinggi aktif dan dua pejabat lainnya yang terlibat dalam rantai pelanggaran. Tersangka pertama adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Tersangka kedua adalah Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Tersangka ketiga dan terbaru yang ditetapkan adalah Irjen Pol Slamet Uliandi.

Advertisement

Keempat tersangka ini diduga menyalahgunakan kewenangan internal untuk menyuntikkan target komunikasi semata-mata berdasarkan instruksi internal tanpa melalui mekanisme kontrol yang seharusnya ada. Mereka mengabaikan prosedur standar yang mewajibkan pemisahan kewenangan berjenjang untuk penentuan target, pemberian izin akses, hingga pengelolaan data.

Celah Keamanan dan Penghapusan Bukti Digital

Investigasi mengungkap celah pengawasan yang signifikan di dalam sistem LIMS yang memungkinkan penyalahgunaan ini terjadi. Pada Oktober 2026, teridentifikasi adanya instruksi penghapusan berkas hasil intersepsi guna menutupi jejak aktivitas ilegal tersebut. Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya kontrol akses di internal sistem yang seharusnya kebal manipulasi.

Pratama Persadha menegaskan bahwa seluruh rekam jejak pengoperasian LIMS idealnya tercatat permanen di dalam audit trail. Rincian data yang terekam meliputi nomor yang dihubungi, waktu panggilan, durasi percakapan, hingga pemetaan pola relasi antarnomor. Kendati pembacaan isi percakapan bergantung pada jenis enkripsi, data metadata tetap menjadi bukti krusial yang dihapus oleh oknum pejabat.

Implikasi Hukum dan Langkah Penyidikan Selanjutnya

Penyelidikan forensik digital kini diarahkan pada penelusuran log server dan aktivitas akun administrator pengelola untuk menelusuri jejak penghapusan data. Bambang Rukminto, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menekankan bahwa pengusutan harus menyasar tuntas hingga ke rantai pihak yang menerima pasokan data intelijen tersebut. Proses ini krusial untuk menentukan apakah perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai makar.

Advertisement

Potensi penerapan delik hukum berat terhadap para tersangka semakin meningkat mengingat figur yang disasar merupakan kepala negara aktif. Bareskrim Polri didorong untuk membongkar profil pihak yang menjadi pengguna akhir dari hasil intersepsi terlarang. Kejelasan peran dari para pihak yang terlibat akan menentukan berat-ringannya tuduhan hukum yang nantinya dijatuhkan dalam pengadilan.