Polri Tetapkan Empat Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Termasuk Mantan Kapolri

Polri menetapkan empat tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Menko Polkam Dudung Abdurachman meminta penegakan hukum tegas.

Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pihak lainnya yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri telah memicu respons keras dari Pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman secara tegas menyatakan bahwa tindakan penyadapan semacam itu tidak boleh dilakukan tanpa adanya kepentingan penyidikan yang sah.

Menko Polkam Dudung Abdurachman menekankan pentingnya penegakan hukum yang ketat dalam perkara sensitif ini. Ia meminta agar dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara ditangani hingga tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan untuk menegaskan posisi pemerintah terhadap upaya pelanggaran privasi dan keamanan negara.

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Posisi Menko Polkam Dudung Abdurachman

Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyidikan resmi dan meminta kasus penyadapan Presiden Prabowo ditangani sesuai hukum. Ia menambahkan bahwa secara pribadi, penyadapan tersebut tidak diperbolehkan, terkecuali jika ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Terlebih lagi, ketika sasaran penyadapan ditujukan kepada kepala negara, standar legalitas tersebut harus dipenuhi dengan sangat ketat.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pejabat publik atau tokoh lain yang turut menjadi tersangka dalam jaringan penyadapan ini, Dudung memilih untuk tidak berspekulasi. Ia menyerahkan sepenuhnya proses investigasi dan penentuan tersangka tambahan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan perkara penyadapan yang sedang berlangsung. Langkah ini diambil untuk menjaga netralitas dan integritas proses hukum yang sedang berjalan.

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Profil Empat Tersangka Kasus Penyadapan

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Pada tanggal 3 November 2026, polisi lebih dulu menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lalu dua perwira tinggi (pati) Polri lainnya, yaitu Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Kemudian, pada tanggal 5 November 2026, polisi kembali menetapkan satu tersangka tambahan, yaitu Irjen Pol Slamet Uliandi. Dari empat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya yang masih dalam pemulihan setelah mengalami stroke.

Implikasi Hukum dan Dampak Terhadap Publik

Kasus ini menjadi sinyal kuat mengenai batasan kekuasaan dan pengawasan dalam pemerintahan. Tindakan penyadapan terhadap kepala negara dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi dan hak asasi manusia jika tidak didasarkan pada proses hukum yang sah. Polri telah menetapkan empat tersangka kasus penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi, dengan tiga ditahan dan satu belum karena stroke.

Kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam kasus ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan yang adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Proses hukum yang transparan akan menjadi kunci dalam menyelesaikan perkara ini dengan adil bagi semua pihak yang terlibat.

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Keputusan untuk menahan tersangka di Rutan Mako Brimob, Depok, menunjukkan tingkat keamanan yang tinggi terhadap kasus ini. Hal ini juga mencerminkan sensitivitas politik dan keamanan nasional yang terkait dengan penyadapan terhadap figur kepala negara. Pemerintah dan Polri bekerja sama untuk memastikan bahwa kebenaran dapat ditemukan tanpa mengganggu stabilitas nasional.

Sementara proses hukum masih berlanjut, masyarakat menunggu kepastian mengenai siapa saja yang terlibat lebih jauh dalam jaringan penyadapan ini. Menko Polkam Dudung Abdurachman tidak berspekulasi soal tersangka lain, sehingga fokus saat ini adalah pada empat individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyelesaian kasus ini akan menjadi preseden penting bagi transparansi dan akuntabilitas di kalangan pimpinan kepolisian.