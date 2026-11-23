Polri mengungkap dugaan makar yang melibatkan rapat 3 Oktober 2024 sebelum pelantikan Presiden. Enam tersangka ditetapkan dengan berbagai tuduhan hukum terkait serangan siber dan massa.

Kantor Pusat Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri secara resmi menetapkan enam individu sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana makar. Keenam tersangka tersebut terdiri dari warga sipil dengan inisial LSP, SU, EH, ASN, TK, dan II, serta lima perwira menengah kepolisian yang namanya belum disebutkan secara eksplisit dalam rilis awal. Penetapan ini mengungkap jaringan koordinasi yang terstruktur dan melibatkan penggunaan sistem informasi kepolisian untuk kepentingan yang dinilai melanggar hukum negara.

Mekanisme Delik Makar Melalui Tiga Tahap

Hasil penyidikan mengungkap bahwa dugaan aksi tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan berlangsung melalui tiga tahapan hukum yang terukur, yaitu permufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan kejahatan. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan struktur delik ini dalam konferensi pers untuk memberikan kejelasan fakta hukum kepada publik dan media terkait kompleksitas kasus yang sedang ditangani.

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Tahap pertama berupa permufakatan diduga terjadi melalui sebuah rapat rahasia pada 3 Oktober 2024, yang dilaksanakan sebelum Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai kepala negara. Rapat tersebut dipimpin oleh tersangka SU dan dihadiri oleh EH, ASN, TK, serta sejumlah anggota tim lainnya yang memiliki keterkaitan dengan struktur organisasi tertentu.

Pemetaan Tokoh dan Analisa Krisis Politik

Dalam pertemuan krusial tersebut, para peserta membahas sejumlah poin strategis berdasarkan arahan tersangka ASN. Pembahasan mencakup analisis mengenai arah pemerintahan mendatang hingga pemetaan sejumlah tokoh yang dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas politik nasional. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti kunci yang menemukan jejak digital berupa analisis krisis dan isu kebijakan pemerintah.

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Penyidik menemukan sejumlah dokumen digital dalam laptop milik seorang saksi yang diduga berkaitan erat dengan pembahasan rapat tanggal 3 Oktober 2024 tersebut. Dokumen-dokumen itu antara lain berisi analisis krisis, pemakzulan atau impeachment, isu kebijakan pemerintah, calon Kapolri, serta materi bertema cap makar yang disusun secara sistematis.

Penyadapan dan Serangan Siber Terkoordinasi

Tahap kedua atau persiapan diidentifikasi sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan dalam rapat awal tersebut. Pada fase ini, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh yang sebelumnya telah masuk dalam pemetaan target. Aktivitas penyadapan ini berlangsung sejak EH menjabat sebagai Kabagmon hingga dilanjutkan pada masa jabatan ASN, menunjukkan kontinuitas operasi pengumpulan informasi.

Tersangka ASN diduga berperan menentukan pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan. Daftar target kemudian diserahkan kepada personel untuk diproses dan dianalisis menggunakan sejumlah sistem teknologi canggih, yakni LIMS, PLX, dan DFS yang merupakan instrumen operasi kepolisian. Tahap ketiga adalah permulaan pelaksanaan yang melibatkan kegiatan surveilans terhadap pejabat negara, pimpinan lembaga negara, dan tokoh politik.

Dugaan Serangan Darat dan Udara Digital

Kegiatan pemantauan dalam tahap pelaksanaan diduga dilakukan tersangka TK atas instruksi langsung tersangka ASN. Tidak hanya melalui pengawasan langsung di lapangan, penyidik juga menemukan dugaan rencana pergerakan melalui dua pola serangan yang modern. Serangan udara diduga dilakukan melalui aktivitas di media sosial dengan melibatkan cyber troop yang terorganisir untuk memanipulasi opini publik.

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Sementara itu, serangan darat disebut berkaitan dengan sejumlah kegiatan pergerakan massa yang direncanakan untuk menciptakan gangguan keamanan. Asep menegaskan bahwa kombinasi antara serangan siber dan aksi massa ini menunjukkan tingkat ancaman yang serius terhadap ketertiban umum dan keamanan negara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.

Landasan Hukum dan Ancaman Pidana

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum positif di Indonesia. Bukti yang dikantongi penyidik meliputi keterangan saksi, barang bukti fisik, bukti elektronik, serta keterangan ahli yang menguatkan rangkaian fakta kejahatan. Proses gelar perkara telah memastikan bahwa setiap elemen bukti telah terverifikasi keabsahannya secara hukum.

Atas dugaan tersebut, para tersangka dijerat Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. Langkah hukum ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional dari segala bentuk ancaman yang dapat merongrong pemerintahan yang sah.