Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk Irjen Slamet Uliandi.

Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim) Polri terus melangkah dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Hingga Selasa (10/11/2026), lembaga hukum tersebut telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara kompleks ini.

Rincian Empat Tersangka Penuding Ilegal

Sebelumnya, pada tanggal 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi polisi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.

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Selanjutnya, pada tanggal 5 November 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam kasus ini. Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik menemukan bukti-bukti signifikan yang menghubungkan perwira tersebut dengan aktivitas penyadapan tanpa izin.

Keempat tersangka ini merupakan pejabat aktif yang saat ini tengah menjalani proses hukum. Sebelumnya, ketiga tersangka pertama dikabarkan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob di Depok, Jawa Barat.

Peran Sentral Slamet Uliandi dalam Kasus

Irjen Slamet Uliandi disebut memiliki peran yang sangat sentral dalam jaringan penyadapan ilegal tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) di lingkungan Bareskrim Polri, ia memiliki kewenangan supervisi yang sangat penting.

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Kewenangan ini mencakup persetujuan terhadap file data yang bisa disadap maupun file yang harus dihapus dari sistem. Dengan akses dan otoritas tersebut, Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan penyadapan kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi selama rentang waktu 2025 hingga 2026.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Polri, Brigadir Jenderal (Pol) Suhermanto, menegaskan bahwa Slamet Uliandi juga disangka menyetujui penghapusan file hasil penyadapan. Pernyataan ini disampaikan saat jumpa pers di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).

Suhermanto menjelaskan bahwa pada awal Oktober 2026, tersangka Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan. Slamet Uliandi kemudian menyetujui atau meng-ACC permintaan penghapusan file tersebut.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya. Ia sempat mengalami stroke, sehingga pihak kepolisian memutuskan untuk tidak menahannya di sel tahanan.

Permohonan Perlindungan Saksi dan Klarifikasi

Selain menetapkan tersangka, Polri juga mengambil langkah perlindungan bagi para saksi dalam kasus ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk enam orang saksi.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, membenarkan adanya permintaan perlindungan tersebut saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin (9/11/2026). Namun, ia menolak merinci identitas para saksi karena informasi tersebut bersifat rahasia dan dilindungi hukum.

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Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Asep Safrudin, juga telah menampas kabar mengenai tersangka baru. Ia membantah adanya nama-nama lain yang akan segera ditetapkan sebagai tersangka, meski sejumlah nama beredar di masyarakat.

Berbeda dengan klarifikasi polisi, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menduga penyadapan dilakukan untuk membungkam kelompok kritis. Ia menyatakan partai yang ia wakili telah mengendus indikasi penyadapan sejak lama.

Tuduhan Hukum dan Langkah Komisi III DPR

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka juga dituduh melanggar Pasal 332 Ayat (1) atau (2) KUHP serta Pasal 32 Ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus ini dianggap sangat serius karena dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi yang sah. Selain itu, para tersangka diduga berupaya menghapus jejak log dari sistem pada Oktober 2026.

Sebagai respons atas perkembangan kasus, Komisi III DPR telah mengagendakan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto. Rapat khusus ini dijadwalkan dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026).

Anggota Komisi III, Habiburokhman, menyatakan bahwa dewan tersebut akan mengawal penanganan perkara sampai seluruh fakta terungkap. Ia menekankan bahwa siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara penuh.