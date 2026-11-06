Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Ingatkan Proses Hukum Berjalan

Polri menetapkan empat tersangka termasuk Jend. Listyo Sigit dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan proses hukum transparan tanpa pandang bulu.

Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional telah memasuki babak baru yang serius dengan penangkapan pelaku oleh aparat keamanan. Kementerian Sekretaris Negara merespons isu-isu politik yang berkembang dengan menegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan, terlepas dari rumor keterlibatan elit partai. Penanganan kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi keamanan negara dan menyentuh aspek sensitif privasi kepala negara.

Profil Tersangka dan Temuan Investigasi Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Badan Reskrim menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan yang terjadi pada rentang waktu 2025 hingga 2026. Penetapan ini dilakukan hingga hari Kamis tanggal 5 November 2026 setelah proses investigasi intensif untuk mengungkap jaringan penyadapan ilegal. Keempat individu tersebut diidentifikasi sebagai mantan dan aktif pejabat di tubuh kepolisian dan pemerintahan.

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Tersangka pertama adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia periode 2021 hingga 2026. Setelah berhenti sebagai Kapolri, ia kemudian menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Kantor Kepresidenan. Kedudukan strategis ini diyakini memberikan akses mudah terhadap sistem keamanan dan komunikasi internal pemerintahan.

Selanjutnya, Polisi Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution ditetapkan sebagai tersangka kedua. Ia dikenal sebagai mantan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi hukum pidana dan prosedur investigasi. Pengetahuan ini diduga digunakan untuk menutupi jejak kegiatan penyadapan atau menghindari deteksi sistem keamanan.

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Tersangka ketiga adalah Polisi Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, seorang Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau Sespim Lemdiklat Polri. Posisi sebagai instruktur pendidikan tinggi kepolisian memberikannya akses terhadap materi pelatihan dan kemungkinan jaringan alumni yang luas di tubuh kepolisian. Terakhir, Polisi Inspektur Jenderal Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring di Badan Reskrim Polri selama periode 2010 hingga 2019.

Respons Mensesneg dan Klarifikasi Isu Politik

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan respons tegas terkait dengan maraknya spekulasi yang menghubungkan kasus ini dengan para ketua umum partai politik. Saat dikonfirmasi oleh wartawan mengenai isu keterlibatan tokoh elit parpol di balik skandal penyadapan tersebut, ia menjawab secara singkat bahwa belum ada informasi resmi yang diterimanya. Ia menegaskan bahwa klaim tersebut masih berupa rumor dan tidak berdasar pada laporan investigasi formal.

Prasetyo Hadi menjamin bahwa tim khusus yang dibentuk oleh Polri akan melakukan investigasi terhadap skandal ini secara transparan dan objektif. Ia menekankan bahwa seluruh proses hukum akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada upaya untuk menutupi fakta dari publik. Kepastian ini disampaikan untuk menenangkan situasi politik dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan mandiri.

Dalam konteks pembenahan internal pemerintahan pasca-tragedi penyadapan, Prasetyo menyatakan bahwa evaluasi awal difokuskan pada pembenahan di tingkat pegawai. Ia memastikan bahwa kewaspadaan terhadap potensi adanya musuh dalam selimut di internal pemerintahan akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran informasi atau penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.

Posisi DPR dan Komitmen Penegakan Hukum

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mendesak agar siapa pun yang terlibat dalam kasus penyadapan, termasuk ketua umum partai politik, ditindak tegas dan dihukum. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, menyatakan bahwa partai tersebut menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kasus ini ke pihak kepolisian. DPR melalui Komisi III akan memantau secara berkala pengusutan perkara tersebut oleh Polri.

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Abdullah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, juga menuntut agar Polri tidak ragu membongkar tuntas kasus ini tanpa memedulikan latar belakang pelakunya. Ia menegaskan bahwa prinsipnya Polri tidak boleh pandang bulu untuk menetapkan tersangka kepada siapa pun yang terbukti terlibat penyadapan ilegal kepada Presiden, pejabat tinggi negara, dan pihak lainnya. Bagi Komisi III, penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan kecil melainkan kejahatan serius.

Abdullah menambahkan bahwa jika penyidik menemukan bukti keterlibatan seorang ketua umum partai atau elite politik lainnya, Polri harus segera memproses temuan tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa jangan sampai ada pihak yang kebal hukum hanya karena berlindung di balik besarnya jabatan atau kekuasaan politik. Prinsip keadilan harus ditegakkan tanpa terkecuali demi menjaga integritas sistem ketatanegaraan.

Dampak Langsung dan Langkah Ke Depan

Dampak dari kasus ini terasa juga di kalangan elit politik, di mana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku menjadi korban penyadapan. Ia menyatakan secara terbuka bahwa tindakan penyadapan tersebut sangat kurang ajar dan sudah ia ketahui sejak 30 tahun yang lalu. Pernyataan ini menambah beratnya beban moral dan politik bagi para pejabat yang harus menanggung kasus ini.

Mengenai upaya konsolidasi antara partai politik dalam menyikapi insiden ini, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa komunikasi antarelite berjalan rutin. Pertemuan-pertemuan tersebut bersifat tertutup dan hasilnya tidak selalu disampaikan ke publik. Ia juga mengaku belum tahu saat disinggung apakah isu ijazah wakil presiden turut menjadi bahasan dalam pertemuan elite terdekat.

Sementara itu, menyangkut dorongan agar Rancangan Undang-Undang Penyadapan diprioritaskan pembahasannya, Dasco belum bisa memastikan kepastiannya karena saat ini DPR masih dalam masa reses. DPR akan menindaklanjuti harapan percepatan pembahasan rancangan undang-undang tersebut setelah melihat dinamika yang berkembang memasuki masa sidang. Sesuai jadwal, DPR akan kembali bersidang pada tanggal 10 November mendatang untuk membahas berbagai urgensi legislasi yang tertunda.