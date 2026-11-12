Polri Temukan Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Listyo Sigit Prabowo

Kepala Polri Jenderal Suyudi Ario Seto mengonfirmasi adanya laporan polisi dugaan makar terkait kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri) melalui Kepala Kepolisian Negara Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak utama dalam jaringan penyadapan elektronik yang ilegal. Investigasi terbaru menunjukkan bahwa Listyo Sigit Prabowo bukan hanya penerima informasi, tetapi juga pelaku yang memberikan perintah langsung untuk menentukan target penyadapan serta menerima hasil akhir dari aktivitas tersebut. Kasus ini melibatkan tiga perwira tinggi lainnya yang berperan dalam eksekusi dan pengelolaan data hasil penyadapan selama periode tahun 2025 hingga 2026.

Rincian Peran Tersangka Dalam Jaringan Penyadapan

Listyo Sigit Prabowo diduga secara lisan atau melalui aplikasi perpesanan WhatsApp memberikan instruksi kepada Kepala Bagian Monitoring Center Polri. Dalam struktur koordinasi tersebut, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution bertindak sebagai penerima perintah langsung untuk melanjutkan instruksi kepada operator sistem. Proses ini dilakukan tanpa melibatkan permohonan resmi dari penyidik, sehingga dianggap sebagai akses ilegal ke dalam sistem komunikasi privat warga negara.

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Selama menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri dari tahun 2021 hingga Oktober 2026, Tersangka Irjen Slamet Uliandi berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Perannya mencakup pemberian persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kepala Bagian Monitoring kepada Listyo Sigit Prabowo. Laporan yang diteruskan meliputi laporan harian serta laporan analisis yang merinci hasil intersepsi komunikasi elektronik tersebut.

Tersangka Irjen Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring pada periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Instruksi tersebut diklaim berasal dari Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dari 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Listyo Sigit Prabowo untuk diteruskan kepada operator guna melakukan penyadapan tanpa dasar surat izin dari pengadilan atau penyidik.

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Modus Operandi dan Pelaporan Pelapor Rahasia

Modus operandi dalam perkara ini terdiri dari lima tahapan utama yang mencakup penyadapan, pencatatan data, dan penghapusan bukti elektronik. Pada bulan Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana penyampaian perintah penyadapan. Perintah ini juga mencakup penghapusan data hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PLX. Tindakan penghapusan data ini menimbulkan kecurigaan di kalangan internal maupun pelapor yang mengetahui keberadaan sistem tersebut.

Kecurigaan tersebut akhirnya mendorong seorang pelapor dengan identitas yang dirahasiakan untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut kemudian ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Insiden pelaporan ini menandai dimulainya proses hukum formal terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal terhadap data elektronik negara dan warga sipil.

Dasar Hukum dan Dugaan Tindak Pidana Makar

Tersangka dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dugaan penyadapan merujuk pada Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, dugaan penghilangan data elektronik dikaitkan dengan Pasal 48 Pasal 32 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dugaan akses ilegal juga ditambahkan berdasarkan Pasal 332 Ayat 1 dan atau Ayat 2 UU tentang KUHP.

Selain itu, penyidik mencantumkan Pasal 20 Huruf c dan atau Huruf d UU tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk menyalahgunakan kekuasaan. Kepala Polri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi mengenai dugaan tindak pidana turut serta atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Laporan ini disusun sebagai upaya untuk memastikan是否存在 unsur-unsur pengkhianatan terhadap negara yang tersembunyi di balik aksi penyadapan.

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Konfirmasi Kepala Polri Tentang Status Makar

Jenderal Suyudi Ario Seto secara eksplisit menyatakan bahwa temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, atau penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar. Proses pembuktian untuk unsur makar dilakukan secara terpisah dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan terhadap dugaan upaya menggulingkan pemerintah masih dalam tahap investigasi awal untuk mengumpulkan bukti yang cukup.

Pemeriksaan terhadap keempat tersangka kini fokus pada mengkonfirmasi rantai komando dan bukti digital yang tersisa sebelum dihapus. Polri berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan ini secara tuntas dengan memisahkan penyidikan kasus penyadapan dari kasus makar agar tidak terjadi tumpang tindih penafsiran hukum. Hasil akhir dari penyelidikan ini akan menentukan apakah seluruh rangkaian peristiwa ini akan dilanjutkan ke tingkat penuntutan untuk kedua jenis kejahatan tersebut secara bersamaan atau terpisah di pengadilan negeri.