Polri Tegaskan Tidak Ada Kuota Khusus atau Jalur Titipan pada Seleksi Akpol 2026

Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Anwar menegaskanSelection of Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler nasional dengan prinsip BETAH, tanpa kuota khusus atau titipan. Seleksi saat ini entering tahap pemeriksaan kesehatan II dengan 513 peserta lulus sementara.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol. Anwar memberikan arahan kepada jajaran SDM dan Humas Polri secara daring dari Jakarta, terkait pelaksanaan seleksi penerimaan terpadu calon Taruna/Taruni Akpol Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan pada Minggu (7/6/2026).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Anwar menegaskan bahwa rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH). Ia menekankan bahwa semua peserta memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada做名 kuota khusus, jalur prestasi, jalur titipan, perlakuan istimewa, atau kuota tambahan. Proses ini hanya melalui satu jalur, yakni jalur reguler nasional dengan sistem seleksi terbuka dan mekanisme gugur pada setiap tahapan.

Anwar, yang merupakan Jenderal Polisi bintang dua, menjelaskan bahwa saat ini tahapan seleksi telah memasuki pemeriksaan kesehatan tahap II (Rikkes II) pada 5-6 Juni 2026. Dari hasil sidang kelulusan menuju Rikkes II, sebanyak 513 peserta dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan seleksi, terdiri atas 468 peserta pria dan 45 peserta wanita, setara dengan 1,3 kali kuota seleksi tingkat pusat. Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus dilaksanakan secara objektif, jujur, dan adil, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan internal dan eksternal terus dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan. Selain itu, Asisten Kapolri meminta seluruh Karo SDM Polda jajaran dan Humas Polri untuk menggaungkan serta mempublikasikan secara masif kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip rekrutmen Akpol 2026. Tujuannya adalah agar tidak muncul informasi menyesatkan terkait adanya jalur khusus atau kuota tertentu.

Pola rekrutmen yang diterapkan Polri saat ini telah sesuai dengan harapan masyarakat dan berbagai lembaga pengawas seperti Kompolnas, Ombudsman, kelompok LSM, serta Tim KPRB yang telah memantau pelaksanaan rekrutmen anggota Polri. Anwar berharap seluruh jajaran menyampaikan informasi tersebut kepada pimpinan dan masyarakat, baik internal maupun eksternal Polri, sehingga pelaksanaan seleksi Akpol Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan sesuai prinsip BETAH dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen Polri.

Penegasan ini juga disampaikan saat Anwar memberikan arahan kepada jajaran SDM dan Humas Polri secara daring pada Minggu (7/6/2026) terkait pelaksanaan seleksi penerimaan terpadu calon Taruna/Taruni Akpol Tahun Anggaran 2026. Ia mengulangi bahwa tidak ada做名 kuota Mabes maupun kuota tambahan lainnya, dan semua tahapan seleksi terus dipantau untuk memastikan integritasnya





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Akpol 2026 Rekrutmen Polri Seleksi Taruna Taruni Prinsip BETAH Tanpa Kuota Khusus

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