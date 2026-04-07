Polri Tegaskan Rekrutmen Akpol 2026 Hanya Lewat Jalur Reguler, Waspadai Penipuan!

Polri menegaskan komitmennya untuk menjalankan rekrutmen Taruna dan Taruni Akpol 2026 secara transparan dan adil melalui jalur reguler, serta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai praktik penipuan.

Polri melalui berbagai saluran informasi menegaskan secara resmi bahwa proses rekrutmen Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 hanya akan dilaksanakan melalui satu jalur yang sah, yaitu jalur reguler . Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap beragam spekulasi dan isu yang beredar luas di masyarakat, terkait adanya potensi jalur khusus atau 'orang dalam' yang dapat mempermudah proses seleksi.

Langkah tegas ini tidak hanya bertujuan untuk mengklarifikasi informasi yang simpang siur, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan keras bagi publik agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan situasi dengan menawarkan bantuan yang tidak bertanggung jawab, khususnya dalam bentuk janji kelulusan yang diiringi dengan permintaan imbalan tertentu. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, secara langsung menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi Polri. Beliau menekankan bahwa tidak ada kuota khusus, jalur belakang, atau perlakuan istimewa lainnya dalam proses seleksi Akpol 2026. Semua calon taruna dan taruni tanpa terkecuali, wajib mengikuti prosedur seleksi yang sama, yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu yang berhasil lolos seleksi memang memenuhi syarat berdasarkan kemampuan, kompetensi, serta integritas yang diuji secara objektif selama proses rekrutmen.\Polri berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip 'BETAH' dalam proses rekrutmen Akpol, yang merupakan singkatan dari Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran, tes kemampuan akademik, tes kesehatan, hingga tes kesamaptaan jasmani dan psikologi. Karo SDM Polda Jawa Timur, juga menyampaikan penegasan serupa, menggarisbawahi bahwa jalur reguler adalah satu-satunya mekanisme rekrutmen yang diakui. Polri mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan yang kerap terjadi dalam proses rekrutmen Akpol. Modus operandi penipuan ini biasanya melibatkan pihak-pihak yang mengaku memiliki koneksi atau kemampuan untuk meluluskan calon taruna dan taruni dengan imbalan uang atau bentuk keuntungan lainnya. Johnny Eddizon Isir secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk praktik percaloan dan penipuan dalam rekrutmen Akpol adalah tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi. Masyarakat diimbau untuk tidak terpancing oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan, apalagi jika disertai dengan permintaan sejumlah uang. Apabila ada pihak-pihak yang mengiming-imingi kelulusan dengan imbalan tertentu, masyarakat diminta untuk segera mengabaikan tawaran tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Polri menyadari bahwa fenomena penipuan dalam rekrutmen Akpol telah menjadi masalah yang berulang setiap tahun. Oleh karena itu, selain memberikan penegasan tentang jalur rekrutmen yang resmi, Polri juga terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik-praktik curang.\Polri memastikan bahwa setiap tindakan kecurangan dalam proses rekrutmen Akpol 2026 akan ditindak secara tegas. Masyarakat yang memiliki informasi terkait adanya indikasi penipuan, praktik percaloan, atau bahkan telah menjadi korban penipuan dalam proses rekrutmen, diminta untuk segera melapor melalui saluran pengaduan resmi yang telah disediakan. Laporan dari masyarakat akan menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan penyelidikan dan penindakan hukum terhadap pelaku. Jika pelaku terbukti melibatkan oknum anggota Polri, maka proses penegakan disiplin dan kode etik akan diberlakukan secara internal. Sementara itu, jika pelaku yang terlibat adalah pihak sipil, Polri akan memprosesnya melalui mekanisme hukum pidana. Selain fokus pada penegakan hukum, Polri juga terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap praktik-praktik penipuan rekrutmen Akpol. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penyebaran informasi melalui media sosial, media massa, hingga kegiatan tatap muka dengan masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang proses rekrutmen Akpol yang benar, serta memberikan informasi tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan. Dengan adanya komitmen yang kuat dari Polri dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan proses rekrutmen Akpol Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, sehingga menghasilkan calon-calon taruna dan taruni yang berkualitas dan berintegritas. Berita lain juga menyebutkan pemanggilan Setyowati Anggraini Saputro oleh KPK, ketahanan pangan nasional yang diklaim kuat, MotoGP Amerika Serikat 2026, kritik dari pelatih Juventus, jadwal Final Four Proliga 2026, fluktuasi IHSG, pemain Timnas Indonesia yang absen, beasiswa di Jawa Barat, dan persoalan izin SMK IDN





Rekrutmen Akpol Polri Jalur Reguler Penipuan Transparansi

