Polri membongkar sindikat narkoba lintas negara di Madura. Empat tersangka diamankan dengan barang bukti ekstasi lebih dari 5 ribu butir dan uang pencucian senilai Rp2,19 triliun.

Polisi menetapkan empat tersangka dalam operasi penindakan terhadap sindikat narkoba internasional yang beroperasi di jaringan Indonesia dan Malaysia. Operasi gabungan ini berhasil membongkar struktur organisasi kejahatan terorganisir di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang melibatkan pencucian uang dalam jumlah sangat besar melalui usaha legal.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Parluhutan mengonfirmasi penahanan keempat pelaku dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/11/2026). Ia menjelaskan bahwa tersangka ditahan berdasarkan peran spesifik mereka dalam rantai pasok narkoba yang tersebar di berbagai wilayah.

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Identitas dan Peran Para Tersangka

Tersangka pertama adalah FA atau disebut F dengan peran sebagai koordinator keuangan dalam jaringan tersebut. Tersangka kedua, J atau E, bertindak sebagai koordinator gudang penyimpanan barang bukti. Tersangka ketiga, MS, ditunjuk sebagai penampung dan penyamar hasil bisnis narkoba. Tersangka keempat, M atau S, bertindak sebagai bandar narkoba utama di jaringan ini.

Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti besar dalam operasi ini. Barang bukti tersebut mencakup ekstasi sebanyak 5.244 butir, senjata api, serta berbagai dokumen dan bukti terkait tindak pidana pencucian uang yang mendukung struktur organisasi sindikat ini.

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Modus Pencucian Uang Melalui CV AJ

Para tersangka diduga menyamarkan hasil bisnis narkoba dengan mengoperasionalkan usaha legal melalui CV AJ yang bergerak di bidang jual beli besi. Kantor CV AJ berlokasi di Balaraja, Banten, dan berfungsi sebagai cangkang bisnis untuk tersangka M alias S guna melancarkan aktivitas pencucian uangnya.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perputaran uang pada rekening CV AJ dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2024 mencapai Rp2,19 triliun. Laporan PPATK menegaskan bahwa uang tersebut merupakan campuran antara dana dari usaha besi sah dan uang kotor hasil bisnis narkoba jaringan tersangka M alias S.

Tegasnya Hukum dan Ancaman Pidana

Para tersangka dijerat pasal tindak pidana pencucian uang dengan tujuan memiskinkan dan merampas aset hasil kejahatan narkoba. Mereka didakwa melanggar Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berbagai pasal KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Ancaman hukuman bagi para pelaku sangat berat, mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, hingga pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Pelanggaran terkait senjata api juga diancam dengan hukuman 15 tahun penjara berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 137 UU Narkotika.