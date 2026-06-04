Polri Tambah 1.848 Perwira Baru untuk Perkuat Pelayanan Publik di Wilayah

Wakapolri Dedi Prasetyo memimpin upacara pelantikan 1.848 perwira Polri, terdiri dari lulusan SIP Angkatan ke-55 dan SIP Khusus Intelijen Angkatan ke-11 tahun anggaran 2026, di Sukabumi. Perwira baru ini akan dipindahkan ke Polda dan Polres, memperkuat fungsi layanan publik seperti Samapta, SPKT, Hotline 110, dan Command Center. Selain itu, Polri terus melakukan mutasi jabatan dan kenaikan pangkat untuk menegakkan profesionalisme dan kepercayaan publik.

Pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, Terpadu Lembaga Pendidikan Lanjutan dan Penegakan Keadilan ( Lemdiklat ) Polri di Sukabumi menyelenggarakan upacara pelantikan perwira polisi yang menghasilkan 1.848 anggota baru.

Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) Komandan Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Peningkatan jumlah perwira ini merupakan bagian dari program Polri intensif memperkuat pelayanan publik pada tingkat wilayah. Terdapat dua kelompok jurusan yang dilantik: 1.798 lulusan Sekolah Instansi Perwira (SIP) Angkatan ke-55 dan 50 lulusan Sekolah Instansi Perwira Khusus Intelijen Angkatan ke-11. Para perwira baru ini akan segera ditempatkan kembali di lingkungan Polda maupun Polres.

Penempatan di wilayah operasional bertujuan mengisi kekosongan jabatan perwira di banyak daerah sekaligus meningkatkan respons ketertujuan masyarakat. Hal ini sejalan dengan rencana Polri untuk memperkokoh fungsi-fungsi pelayanan publik seperti Samapta, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), hotline 110, dan Command Center. Semua struktur layanan tersebut menjadi ujung tombak kontak awal antara Polri dan masyarakat, sehingga kualitas dan kecepatan layanan sangat dipengaruhi oleh kekuatan sumber daya manusia di lapangan. Pihak Polri menegaskan bahwa keberadaan 1.848 perwira baru ini akan memperkuat kepercayaan publik.

Penambahan tenaga bukan hanya memperbesar jumlah perwira, namun juga meningkatkan kualitas pelayanan di daerah. Dengan lebih banyak personel yang hadir di lingkungan peradilan dan kantor polisi, potensi respon darurat dan penanggulangan kejahatan dapat dipercepat. Mereka akan dilatih dan ditempatkan pada posisi strategis, khususnya di daerah tingkat kabupaten and kota. Kebijakan ini juga disesuaikan dengan data penyebab tinggi kejahatan di wilayah tertentu.

Selain pelantikan tersebut, Polri secara konsisten melakukan mutasi jabatan dan kenaikan pangkat. Pada bulan Mei 2026, 108 perwira Pati dan Pamen mutasi, meliputi pergantian sembilan Kapolda. Selama Januari 2026, Polri menggerakkan lebih dari 85 perwira tinggi maupun menengah ke posisi baru, termasuk kadiv Humas. Kenaikan pangkat serentak untuk puluhan ribu perwira juga menjadi bagian dari penghargaan atas kinerja dan semangat profesional.

Kebijakan ini berfokus pada penyegaran organisasi serta menjaga integritas dan moral Lembaga. Di jangka panjang, Polri berharap program ini dapat membentuk budaya kepolisian yang lebih profesional, responsif dan berdampak positif di seluruh wilayah Indonesia





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Polri Pelantikan Perwira Baru Samapta Lemdiklat

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