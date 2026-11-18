Polri menggeledah rumah di Cipete terkait dugaan makar terhadap Prabowo. Kapolri ubah aturan agar sidang etik terhadap tersangka bisa dilakukan secara daring.

Polisi Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara intensif melanjutkan penyidikan dugaan tindak pidana makar yang menyangkut Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada penggeledahan lokasi yang diduga sebagai pusat koordinasi pelaku. Langkah strategis ini dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro untuk menggali bukti fisik dan korelasi kronologis yang lebih mendalam dalam lingkup perkara tersebut.

Penyelidikan Lokasi Posko Makar di Cipete

Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi bahwa tim penyidik Tipidum Bareskrim telah melakukan penggeledahan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di sebuah rumah yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa malam tanggal 17 November 2026. Lokasi tersebut secara spesifik dikaitkan dengan aktivitas posko tindak pidana makar yang dipimpin oleh terduga tersangka Eko Hadi Santoso, yang dikenal dengan inisial EH.

Also read Polri dan FBI Selidiki Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia ke China Melalui Megaspeed

Kegiatan penyelidikan di lokasi Cipete ini merupakan bagian dari upaya sistematis kepolisian untuk memastikan setiap elemen fisik yang terkait dengan jaringan makar dapat terungkap dengan jelas. Para penyidik fokus pada pengumpulan alat bukti yang dapat memperkuat rantai kejadian dan memverifikasi peran individu-individu tertentu dalam koordinasi dugaan pemberontakan terhadap kepala negara.

Keterkaitan Penyadapan dengan Dugaan Makar

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa hubungan antara tindak pidana penyadapan ilegal dan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo menjadi semakin jelas dan terkonfirmasi. Pernyataan ini muncul seiring dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh kepolisian yang secara resmi mengadukan kasus tersebut ke lembaga kejaksaan negeri.

Advertisement

SPDP bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum, yang diterbitkan pada tanggal 11 November 2026 dan diterima kejaksaan pada Kamis, tanggal 12 November 2026, secara formal menandai transisi penyelidikan ke tahap yang lebih serius. Surat ini mengamanatkan kepada pihak terlapor yang dipimpin oleh Listyo Sigit Prabowo beserta rekan-rekannya untuk menjalani proses hukum sesuai dengan pasal-pasal pidana yang berlaku.

Menurut analisis Yusril, proses penerbitan SPDP menunjukkan bahwa para penyidik di benak mereka telah memiliki gambaran mengenai siapa calon tersangkanya, namun masih membutuhkan penguatan alat bukti yang kokoh. Penyidik menemukan indikasi adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer para tersangka, meskipun sebagian besar rekaman percakapan dari perangkat seluler berhasil disita dan sedang dalam tahap pendalaman forensik.

Prosedur Hukum dan Diktum Pasal Pidana

Penyidikan ini didasarkan pada berbagai pasal krusial dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 serta undang-undang spesifik lainnya. Diktum yang disangkakan meliputi Pasal 191 KUHP mengenai makar terhadap presiden atau wakil presiden, serta Pasal 193 Ayat (1) KUHP tentang makar terhadap pemerintah.

Selain itu, surat perkara juga menyertakan Pasal 196 Ayat (1) KUHP, yang kemudian diikuti oleh Pasal 20 Huruf a, b, c, dan d KUHP yang mengatur tentang berbagai bentuk upaya kejahatan dan konspirasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 juga menjadi landasan hukum tambahan dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok terduga ini.

Advertisement

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menekankan bahwa temuan dari penyadapan dan akses ilegal tidak serta-merta menjadi dasar tunggal kesimpulan makar tanpa dukungan alat bukti lain. Beliau menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan dengan memeriksa saksi dan menganalisis gawai serta perangkat elektronik lain yang dapat memperkuat rantai pembuktian kasus ini.

Penyesuaian Aturan untuk Sidang Etik Daring

Sambil penyelidikan pidana berjalan, Kapolri Suyudi Ario Seto mengeluarkan perubahan Peraturan Kepolisian Negara RI No 7/2022 menjadi Perpol No 4/2026 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Perubahan regulasi ini secara khusus dirancang untuk mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap para perwira tinggi yang sedang dalam proses hukum.

Langkah ini memungkinkan pelaksanaan sidang etik secara daring, yang merupakan langkah pragmatis mengingat status dua tersangka utama yang belum menjalani prosesi etik. Listyo Sigit Prabowo yang merupakan perwira tinggi bintang empat dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan, sementara Inspektur Jenderal Slamet Uliandi kini menjalani tahanan rumah karena masih dalam masa pemulihan setelah menderita sakit stroke.

Pada Kamis, tanggal 19 November 2026, Polri rencananya akan mengadakan gelar perkara bersama para ahli untuk membahas temuan forensik dan bukti digital yang telah disita. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai alur koordinasi dan eksekusi dugaan tindak pidana makar yang sedang diselidiki oleh Badan Reserse Kriminal Polri.