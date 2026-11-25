Polri memangkas waktu tes DNA dari tujuh menjadi tiga hari untuk identifikasi korban kebakaran PT FAM di Cikande. Proses ini menghadapi tantangan kerusakan tubuh yang parah.

Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri telah meluncurkan instruksi khusus untuk mempercepat proses pemeriksaan DNA terhadap para korban bencana kebakaran industri di wilayah Banten. Brigjen Pol Nariyana, selaku Kepala Pusdokkes Polri, secara resmi mengumumkan pemangkasan durasi pengujian forensik sebagai respons langsung terhadap tragedi di Kabupaten Serang.

Percepatan Jadwal Identifikasi Korban

Brigjen Pol Nariyana menegaskan bahwa jadwal normal pengujian DNA yang biasanya memakan waktu tujuh hari kerja akan dipersingkat menjadi tiga hingga empat hari saja. Keputusan strategis ini diambil pada Rabu, 25 November 2026, dengan tujuan utama agar kepastian identitas para korban dapat segera ditemukan dan jenazah dapat diserahkan kepada pihak keluarga tanpa penundaan yang tidak perlu.

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Tantangan Kerusakan Tubuh Padi Korban

Tim identifikasi menghadapi hambatan fisik yang sangat signifikan karena sebagian besar jenazah yang dievakuasi dari lokasi kejadian mengalami luka bakar hingga satu trăm persen. Selain kondisi luka bakar yang ekstensif, petugas lapangan juga menemukan sejumlah kantong jenazah yang di dalamnya hanya berisi potongan-potongan bagian tubuh manusia yang diduga berasal dari satu atau dua individu yang berbeda secara terpisah.

Metode Forensik dan Sampel Jaringan

Tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan dari Mabes Polri dan Polda Banten terus menggali jaringan tubuh yang masih layak dijadikan sampel pemeriksaan forensik. Kepala Pusdokkes Polri menjelaskan bahwa meskipun permukaan tubuh hancur, struktur internal seperti tulang, gigi, dan jaringan otot masih ditemukan dalam kondisi yang memungkinkan pengambilan sampel DNA yang valid untuk analisis.

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Identifikasi Pertama dan Bukti Fisik

Hingga Selasa, 24 November 2026, pihak DVI resmi menerima total dua puluh enam kantong jenazah dari lokasi kejadian. Dari kuantitas tersebut, identifikasi pertama telah berhasil dilakukan pada korban bernama Muhammad Ma'rupin yang berusia tiga puluh satu tahun dengan menggunakan data sekunder medis serta properti pribadi berupa telepon genggam, jam tangan, STNK, dan ikat pinggang.

Konteks Tragedi Industri dan Protes Publik

Kebakaran besar di PT Fonusa Agung Mulia ini awalnya terjadi pada Sabtu, 21 November 2026, di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande. Aktivis dari organisasi Said Iqbal, yaitu Said Iqbal sendiri, menyatakan bahwa jalur penyelamatan berbasis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diduga tidak terpenuhi selama insiden berlangsung, sehingga memperparah korban jiwa.