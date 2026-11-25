Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Kombes CA dan AKBP GYP karena terlibat dalam operasi surveilans ilegal terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar prosedur.

Polri resmi memberhentikan tidak dengan hormat dua perwira menengah, yaitu Kombes CA dan AKBP GYP, setelah kedua pejabat tersebut dinyatakan bersalah dalam pelanggaran etik yang melibatkan operasi surveilans ilegal terhadap seorang pejabat pemerintahan. Keputusan tegas ini diambil oleh Komisi Kode Etik Polri atau KKEP setelah melalui proses pemeriksaan mendalam yang mengungkap adanya koordinasi dan eksekusi kegiatan pembuntutan yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas kedinasan atau penanganan ancaman terorisme. Kedua perwira ini menjalani sidang etik terpisah namun dalam kasus yang sama pada akhir November 2026.

Mekanisme Pelanggaran Etik Surveilans Ilegal

Kombes CA yang saat itu menjabat sebagai Kasatgaswil Jawa Tengah dijatuhi sanksi berat karena terlibat dalam pemufakatan kegiatan surveilans terhadap sasaran yang merupakan pejabat negara. Majelis KKEP menetapkan bahwa kegiatan pembuntutan tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali dengan tugas utama kepolisian, khususnya dalam konteks penanganan ancaman terorisme yang menjadi mandat utama unit-unit intelijen dan penegakan hukum terkait keamanan nasional. Pelanggaran ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan prosedur operasional standar kepolisian yang ketat.

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Proses pelanggaran ini melibatkan koordinasi antara tingkat komando dan pelaksana di lapangan. CA dituduh tidak hanya mengizinkan namun secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan strategi pemantauan yang diluar dari remit tugas resmi. Hasil pemeriksaan internal kepolisian menunjukkan bahwa otorisasi dan jalannya operasi ini murni didasarkan pada kepentingan pribadi atau politik, bukan pada data intelijen yang valid mengenai adanya ancaman keamanan negara. Oleh karena itu, tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang sangat merusak integritas institusi kepolisian.

Posisi Kombes CA dan Sanksi Administratif

Nama Kombes CA semakin mencuat dan menjadi sorotan utama publik serta internal Polri setelah ia dihadirkan sebagai saksi dalam sidang etik Brigjen TK dan AKBP GYP pada Selasa, 24 November 2026. Kehadirannya di depan majelis KKEP tersebut menjadi titik balik yang mengungkap detail koordinatif dari kasus ini. Tepat sehari setelahnya, pada Rabu, 25 November 2026, CA menjalani sidang etik tersendiri di Gedung Divisi Propam Mabes Polri untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam pemufakatan tersebut.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diverifikasi, majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada CA. Sanksi administratif ini adalah bentuk hukuman paling berat dalam jenjang disiplin kepolisian untuk perwira menengah. CA juga dikenai sanksi penempatan khusus selama 17 hari yang telah dijalaninya sebagai bagian dari proses administratif sebelum pemecatan resmi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa keputusan pemecatan tersebut adalah konsekuensi logis dari pelanggaran etik yang telah terbukti secara substantif.

Peran Eksekutor GYP dan Atasan Brigjen TK

Selain CA, AKBP GYP juga menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena eksekusi langsung terhadap perintah surveilans. Saat dugaan pelanggaran terjadi, GYP menjabat sebagai Kanit 2 Subdit Tindak Direktorat Penindakan. Dalam sidang etik yang digelar pada Selasa, 24 November 2026, Polri mengungkap fakta bahwa GYP menjalankan perintah langsung dari Brigjen TK untuk melakukan kegiatan pembuntutan terhadap sasaran yang diketahui merupakan pejabat pemerintahan.

Brigjen TK disebut sebagai pihak yang memerintahkan atau memberikan komando awal bagi kegiatan surveillance tersebut. Dalam sidang etik yang digelar bersamaan dengan sidang GYP pada hari yang sama, yaitu 24 November 2026, Brigjen TK disebut melakukan pemufakatan terkait kegiatan surveilans terhadap sasaran yang tidak memiliki kaitan dengan tugas penanganan ancaman terorisme. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Brigjen TK atas pelanggaran etik tersebut. Selain pemecatan, TK juga dikenai sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela.

Ketiganya memiliki peran berbeda namun saling berkaitan dalam rantai komando pelanggaran ini. CA terlibat dalam pemufakatan tingkat regional, GYP menjalankan perintah di tingkat operasional, sedangkan TK disebut sebagai pihak yang memerintahkan kegiatan surveillance dari tingkat pusat atau komando atas. Ketiganya telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dan secara bersama-sama dijatuhi sanksi pemecatan yang mengakhiri karir mereka di institusi Polri. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota kepolisian mengenai batasan hukum dan etika dalam menjalankan tugas penegakan hukum.