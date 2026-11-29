Polri memutasi Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menjadi Pamen Yanma Mabes Polri pasca kasus kematian siswi SMAN 7. Langkah ini memperkuat integritas dan respons harapan publik terhadap kinerja kepolisian di wilayah Malang.

Polisi Republik Indonesia (Polri) resmi melakukan mutasi terhadap Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri. Keputusan ini disampaikan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2646/XI/KEP./2026 yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2026. AKBP Rulian dipindahkan ke jabatan Perwira Menengah Pelayanan Markas (Pamen Yanma) di Mabes Polri.

Mekanisme Mutasi Dan Penundaan Serah Terima

Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa langkah mutasi ini diambil sebagai bagian dari komitmen Polri untuk terus mencermati perkembangan situasi di wilayah. Mutasi tersebut juga merupakan respons langsung terhadap harapan masyarakat akan transparansi dan penanganan kasus yang serius.

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Selanjutnya, kepolisian menunda proses serah terima jabatan yang sebelumnya telah ditetapkan. AKBP Rulian dijadwalkan menjabat sebagai Kapolres Manggarai Barat di bawah naungan Polda Nusa Tenggara Timur, namun penundaan ini dilakukan untuk memungkinkan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur.

Evaluasi Kepemimpinan Dan Penurunan Tim Profesi

Dalam rangka mengawasi dinamika situasi di Malang, Mabes Polri telah menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan. Tim ini bertugas memastikan bahwa pengawasan dan pengendalian internal kepolisian berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi langkah penting dalam rangka evaluasi menyeluruh.

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Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen di lingkungan kepolisian kewilayahan. Fokus pengawasan meliputi profesionalitas, kepatuhan terhadap prosedur, proporsionalitas dalam tindakan, serta kompetensi teknis dan etik para kepala satuan wilayah. Pejabat utama juga dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga integritas organisasi.

Dinamika Sosial Dan Tuntutan Publik

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara konsisten mengamati setiap situasi dan dinamika sosial yang terjadi di wilayah. Beliau juga mendengarkan aspirasi publik mengenai kinerja kepolisian. Brigjen Trunoyudo menekankan bahwa setiap kepala satuan wilayah harus memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika sosial di masyarakat.

Kepelatihan ini dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga integritas organisasi dan kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat adalah modalitas utama sekaligus amanah yang harus dijaga melalui optimalisasi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Langkah pembenahan ini bertujuan untuk mengembalikan kredibilitas institusi kepolisian di mata masyarakat.

Kompetensi Komunikasi Dan Konteks Kasus SMAN 7

Kemampuan komunikasi publik menjadi kompetensi wajib bagi seluruh personel Polri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Polri. Pasal 2 peraturan tersebut mengatur bahwa setiap pegawai negeri pada Polri mengemban fungsi kehumasan dalam melaksanakan tugasnya.

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Setiap personel kepolisian dituntut mampu berkomunikasi secara tepat, profesional, dan humanis. Tindakan ini diperlukan dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan tugas kepolisian tetap berorientasi pada perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mutasi AKBP Rulian terjadi di tengah investigasi kasus dugaan perundungan berujung kematian. Korban adalah seorang siswi SMAN 7 Malang berinisial SN yang berusia 17 tahun. Insiden tragis ini terjadi pada malam hari, Rabu 25 November 2026, dan memicu perhatian luas dari masyarakat.

Hingga saat ini, polisi telah menetapkan empat remaja sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Proses hukum dan pemeriksaan internal terhadap kinerja Kapolres Malang sedang berjalan paralel untuk memastikan keadilan dan transparansi bagi korban maupun masyarakat luas.