Kapolri memutus mutasi AKBP Rulian Syauri ke Yanma menyusul kasus pengeroyokan di Malang yang menewaskan SN. Proses pemeriksaan sedang berlangsung.

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi mengumumkan keputusan strategis dalam struktur kepemimpinan regional. Kepala Kepolisian Resor Malang, Ajun Komisaris Besar Rulian Syauri, telah dipindahkan posisinya dari jabatan operasional lapangan ke Pelayanan Markas Besar (Yanma) Polri. Langkah administratif ini diambil sebagai respons langsung terhadap serangkaian kerumitan hukum yang muncul pasca tragedi kekerasan massal.

Mekanisme Mutasi Berdasarkan Telegram Kapolri

Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, yang menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, mengonfirmasi detail resmi mengenai perpindahan tugas tersebut pada hari Minggu tanggal 29 November 2026. Pengumuman ini disampaikan melalui sesi pers resmi yang dilaksanakan di markas besar kepolisian di Jakarta untuk memberikan kepastian publik.

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Dasar hukum pergerakan personel tingkat tinggi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2646/XI/KEP./2026 yang secara eksplisit diterbitkan pada tanggal 29 November 2026. Dokumen tersebut menjadi instrumen formal bagi Mabes Polri untuk melakukan penyesuaian penugasan terhadap Ajun Komisaris Besar Rulian Syauri. Perpindahan ini memindahkan tokoh tersebut dari status Kapolres Manggarai Barat, Polda Nusa Tenggara Timur, untuk menjalani masa pemeriksaan di Yanma.

Tragedi Pengeroyokan Siswi SMAN Malang

Keputusan mutasi ini berlatar belakang investigasi mendalam mengenai kericuhan yang terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Peristiwa memilukan tersebut bermula dari kasus pengeroyokan brutal yang merenggut nyawa seorang korban bernama SN. SN sendiri merupakan seorang siswi berusia 17 tahun yang masih aktif menuntut ilmu di salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di wilayah Kota Malang.

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Dampak sosial dan tekanan publik akibat tewasnya seorang pelajar wanita ini memicu perlunya tindakan tegas dari pimpinan tertinggi kepolisian. Penempatan Ajun Komisaris Besar Rulian Syauri di Yanma Polri saat ini berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pemeriksaan internal untuk mengungkap setiap aspek hukum dan administrasi yang terkait dengan penanganan kasus tersebut oleh jajaran kepolisian setempat.

Penundaan Serah Terima Jabatan di NTT

Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan bahwa Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah memberikan instruksi khusus mengenai kelanjutan karier personel yang dimutasikan. Kapolri memerintahkan Kapolda NTT agar segera menangguhkan pelaksanaan serah terima jabatan untuk posisi Kapolres Manggarai Barat.

Penundaan ini mencakup proses perpindahan kekuasaan dari pejabat lama, Ajun Komisaris Besar Christian Kadang, kepada pejabat baru yang telah ditetapkan sebelumnya. Prosedur administratif tersebut akan tetap dibekukan sampai saat di mana Kapolri secara resmi menetapkan dan mengumumkan penunjukan pejabat baru melalui Keputusan Kapolri yang berlaku sah hukum.