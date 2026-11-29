Polri memutasi AKBP Rulian Syauri ke Pamen Yanma berdasarkan Surat Telegram No. ST/2646/XI/KEP/2026. Brigjen Trunoyudo menjelaskan langkah ini merespons dinamika sosial dan harapan publik.

Polri resmi melakukan mutasi terhadap Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri untuk menempati jabatan Perwira Menengah Pelayanan Markas di Mabes Polri. Langkah administratif ini telah diatur secara resmi melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2646/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada 29 November 2026. Keputusan strategis ini diambil sebagai respons langsung atas perkembangan situasi di wilayah hukum Polres Malang serta untuk menanggapi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Dasar Hukum Mutasi Kapolres Malang

Keputusan pemindahan jabatan AKBP Rulian Syauri ini memiliki landasan hukum yang jelas melalui dokumen administrasi kepegawaian tertinggi di tubuh kepolisian. Surat Telegram Nomor ST/2646/XI/KEP./2026 menandai awal dari prosedur mutasi yang memindahkan pejabat wilayah ini ke markas besar dalam rangka pemeriksaan. Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah Polri mencermati dinamika sosial yang berkembang di wilayah setempat. Langkah ini juga mencerminkan kepekaan pimpinan tinggi kepolisian terhadap aspirasi publik yang menginginkan perubahan pengelolaan keamanan di tingkat daerah.

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Penundaan Penempatan di NTT

Dalam proses transisi ini, Polri memutuskan untuk menunda serah terima jabatan yang sebelumnya telah ditetapkan untuk AKBP Rulian. Pejabat tersebut awalnya ditunjuk untuk menggantikan AKBP Christian Kadang sebagai Kapolres Manggarai Barat di Polda Nusa Tenggara Timur. Namun, perintah dari Polri menghentikan proses relokasi tersebut dan menempatkan Kapolres Malang di jabatan baru di Mabes Polri. Penundaan ini memastikan bahwa seluruh prosedur administratif dan pemeriksaan internal dapat diselesaikan tanpa gangguan penempatan di wilayah lain.

Penurunan Tim Propam ke Malang

Guna memastikan integritas operasional kepolisian, Mabes Polri menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) ke Kabupaten Malang. Keberadaan tim ini bertujuan untuk melakukan pengawasan ketat dan pengendalian internal agar semua prosedur berjalan sesuai standar profesional. Divisi Propam akan memantau aspek kepemimpinan dan manajemen di lingkungan kepolisian kewilayahan dengan evaluasi menyeluruh. Fokus pengawasan mencakup profesionalitas, kepatuhan prosedural, proporsionalitas tindakan, serta kompetensi teknis dan etik dari para kepala satuan wilayah.

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Evaluasi Kepemimpinan dan Integritas

Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menekankan bahwa setiap kepala satuan wilayah harus memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika sosial di masyarakat. Hal ini dianggap sebagai bagian penting dari upaya menjaga integritas organisasi dan mempertahankan kepercayaan publik. Langkah evaluasi dan pembenahan ini merupakan komitmen Polri dalam menjaga standar tinggi dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat diibaratkan sebagai modalitas sekaligus amanah yang harus dijaga melalui optimalisasi fungsi perlindungan dan pengayoman.

Standar Komunikasi Publik Personel

Pengawasan ini juga terkait dengan penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Polri. Pasal 2 peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri memiliki fungsi kehumasan dalam menjalankan tugasnya. Personel kepolisian dituntut mampu berkomunikasi secara tepat, profesional, dan humanis dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Standar komunikasi ini menjadi indikator utama dalam evaluasi kompetensi pejabat kepolisian di lapangan.