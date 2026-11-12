Polri Lapor Polisi Kasus Makar Terhadap Listyo Sigit Prabowo dan Tiga Perwira

Bareskrim Polri merilis laporan polisi dugaan makar terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lain terkait penyadapan ilegal dan akses dokumen elektronik.

Baden Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) untuk dugaan tindak pidana makar yang melibatkan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi lainnya. Langkah hukum ini diambil setelah pihak berwenang menemukan bukti permulaan yang cukup kuat untuk memproses kasus yang dinilai sangat sensitif dan berbahaya bagi stabilitas negara. Pemberian laporan polisi ini menandai escalasi serius dalam penanganan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan petinggi polisi tersebut.

Detil Laporan Polisi Makar Terhadap Empat Tersangka

Komisaris Jenderal Asep Safrudin selaku Kepala Bareskrim Polri menegaskan bahwa pelaporan ini didasarkan pada hasil penyidikan intensif yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber bersama Direktorat Tindak Pidana Umum. Dari hasil kerja lapangan dan analitik forensik digital, pihak Polri mengonfirmasi bahwa telah terpenuhi unsur-unsur awal untuk menjerat para tersangka dengan pasal makar. Empat individu yang menjadi subjek laporan polisi tersebut adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

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Keempat tersangka ini sebelumnya telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara terpisah mengenai dugaan penyadapan ilegal. Namun, dengan penerbitan Laporan Polisi untuk tindak pidana makar, status hukum perkara akan mengalami perubahan signifikan. Polri menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti pada tahap penyadapan saja, melainkan akan melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan apakah terdapat unsur pemufakatan jahat guna menggulingkan pemerintahan yang sah.

Posisi Stakeholder dan Penegasan Kapolri

Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto memberikan penjelasan tegas mengenai posisi institusi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Beliau menegaskan bahwa temuan dalam kasus penyadapan atau penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat digunakan sebagai bukti mutlak terjadinya tindak pidana makar. Oleh karena itu, Polri tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan legalitas hukum dalam setiap langkah investigasi yang dilakukan.

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Suyudi Ario Seto juga menekankan bahwa penyelidikan untuk memastikan adanya unsur tindak pidana makar harus dilakukan melalui pembuktian yang terpisah dan sangat ketat. Hingga saat ini, dugaan perbuatan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut sebelum dapat ditarik kesimpulan final. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga netralitas dan profesionalisme kepolisian di tengah tekanan publik dan politik yang tinggi.

Dampak Nyata dan Desakan Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menyatakan bahwa tindak pidana makar terlihat jelas dari motif dan tujuan politik di balik penyadapan tersebut. Ia berargumen bahwa penyadapan terhadap Presiden yang berisi hal-hal buruk untuk disebar ke publik bertujuan menanamkan kebencian kolektif yang berujung pada implikasi politis terhadap kewibawaan kepala negara. Benny K Harman menganggap hal ini sebagai upaya subversi konstitusional yang bertujuan merampas kekuatan yang sah.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, juga menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai hal ini. Ia menyatakan bahwa jika kelompok tertentu melakukan upaya makar, maka tindakan tersebut setara dengan menjadi musuh negara. Ahmad Sahroni mendesak agar seluruh pelaku dijerat dengan pasal makar karena dampaknya yang sangat fatal bagi integritas demokrasi dan keamanan nasional Indonesia.

Ketegangan semakin meningkat ketika anggota Komisi III lain mengungkapkan bahwa mereka dan keluarganya menjadi korban penyadapan. Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Rano Alfath, serta anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nazaruddin Dek Gam, melaporkan bahwa data pribadi mereka termasuk keluarganya disadap secara ilegal. Rano Alfath mengekspresikan kebingungannya mengapa keluarganya ikut disadap tanpa kaitan apapun, dan ia menolak jika ini ditarik ke unsur kriminalisasi politik. Seluruh anggota Komisi III kini mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar masalahnya.

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Langkah Selanjutnya dan Konsekuensi Hukum

Dengan penerbitan Laporan Polisi ini, Bareskrim Polri akan melakukan penyelidikan intensif agar perkara dapat segera naik ke tahap penyidikan resmi untuk tindak pidana makar. Komisaris Jenderal Asep Safrudin meminta media dan masyarakat untuk tidak membentuk opini atau menyebarkan berita hoaks sebelum proses hukum selesai. Ia menegaskan bahwa semua informasi resmi akan bersumber dari pihak kepolisian yang sedang menjalankan tugas penyelidikan secara transparan namun tetap tertutup demi keamanan proses hukum.

Tindak pidana makar merupakan salah satu kejahatan paling berat dalam hukum pidana Indonesia karena mengancam kedaulatan negara. Jika terbukti bersalah, para tersangka dapat menghadapi hukuman pidana yang sangat berat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Proses selanjutnya akan melibatkan peninjauan kembali oleh Jaksa Agung sebelum perkara diajukan ke pengadilan negeri. Masyarakat dapat memantau perkembangan kasus ini melalui siaran pers resmi dari Bareskrim Polri untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.