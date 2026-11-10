Polri Lakukan Rotasi Besar 25 Perwira Tinggi dan Menengah di 11 Provinsi

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengesahkan mutasi 25 perwira dalam rangka penyegaran organisasi dan penguatan kapasitas penindakan kriminalitas strategis di seluruh Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi melaksanakan putaran rotasi dan mutasi jabatan terhadap 25 perwira tinggi serta perwira menengah. Langkah strategis ini bertujuan untuk melakukan penyegaran organisasi dan memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat nasional.

Tindakan administratif tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2026. Rotasi ini mencakup perubahan signifikan pada sejumlah jabatan strategis di lingkungan Markas Besar Polri serta penempatan personel di berbagai daerah.

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Penugasan Baru Perwira Tinggi di Lemdiklat

Dua perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi menerima penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Komisaris Jenderal Polisi Drs. Syahardiantono, M.Si. ditugaskan pada bidang Jianbang, sementara Komisaris Jenderal Polisi Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H. ditempatkan pada bidang Gadikwa.

Perpindahan这两位高管 ini merupakan bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan distribusi pengetahuan hukum serta taktik kepolisian secara lebih luas. Mereka sebelumnya memiliki rekam jejak layanan di bidang operasional yang kini dialihkan ke fungsi pendidikan dan kebijakan strategis.

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Rekonfigurasi Struktur Bareskrim dan Densus 88

Pada jajaran Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Moh. Irhamni, S.I.K., M.H., M.Han. diangkat menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II. Posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu yang ditinggalkannya diisi oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Komisaris Besar Polisi Yuyan Priatmaja, S.I.K., M.H. juga mengalami perubahan tugas menjadi Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Ia sebelumnya bertugas sebagai perwira menengah di Bareskrim dengan penugasan khusus pada Badan Narkotika Nasional.

Sementara itu, di lingkungan Densus 88 Antiteror, Komisaris Besar Polisi Fachrul Sugiarto, S.I.K. dipercaya sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II di Akpol Lemdiklat Polri. Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri selanjutnya diemban oleh Komisaris Besar Polisi Ervindo Maulana, S.E., M.M. untuk memastikan keamanan intelijen tetap terawat.

Penyebaran Personel ke 11 Polda Strategis

Mutasi jabatan juga mencakup penempatan sejumlah personel pada jabatan baru di berbagai Kepolisian Daerah. Daerah yang mengalami perubahan kepemimpinan atau struktur personel antara lain meliputi Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara.

Kabupaten Papua juga menjadi pusat perhatian dengan meliputi Polda Papua, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Selain itu, personel juga ditempatkan di Polda Sulawesi Barat dan Polda Maluku untuk memperkuat keamanan wilayah perbatasan dan strategis di Timur Indonesia.

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Prinsip Meritokrasi dalam Pembinaan Karier Polri

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian integral dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas setiap pejabat.

Johnny Eddizon Isir menekankan bahwa setiap pejabat yang diberikan amanah diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat yang lebih prima.

Ia juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pejabat yang sebelumnya menjabat atas dedikasi, pengabdian, serta sumbangsih yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Kepada para pejabat baru, ia berharap agar mereka segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing.

Konteks Investigasi Penyadapan Ilegal dan KUHP Baru

Rotasi ini terjadi di tengah penyidikan dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik. Mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso menjadi sorotan dalam konteks hukum ini.

Terhadap para tersangka dikenakan tiga pasal hukum, termasuk Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman yang berlaku adalah penjara selama enam tahun bagi mereka yang terbukti bersalah atas pelanggaran tersebut.