Tim K9 Baharkam Mabes Polri dikerahkan di Cikande untuk pencarian korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia, menyisakan empat pekerja hilang.

Unit K9 dari Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Mabes Polri dikerahkan ke lokasi kebakaran PT Fonusa Agung Mulia di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Rabu (25/11/2026). Pengiriman tim khusus ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencarian korban hilang yang masih tertimbun reruntuhan setelah kejadian pada Sabtu (21/11/2026) lalu. Langkah tersebut diambil untuk mempercepat proses identifikasi dan pemulihan jenazah di area yang mengalami kerusakan serius.

Mekanisme Operasional Tim K9 Baharkam di Lokasi Bencana

Pelaksanaan pencarian korban melibatkan tiga ekor anjing pelacak yang didukung oleh sepuluh personel dari unit K9 Baharkam Mabes Polri. Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, Kepala Bidang Humas Polda Banten, menjelaskan bahwa kehadiran tim ini bertujuan untuk menjangkau area-area yang sulit diakses atau berbahaya bagi petugas darat biasa. Anjing-anjing tersebut dilengkapi dengan indra penciuman tajam untuk mendeteksi adanya sisa-sisa biologis manusia di bawah puing-puing reruntuhan pabrik.

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Kemampuan khusus unit K9 memungkinkan pencarian dilakukan dengan lebih presisi dibandingkan metode manual konvensional. Tim gabungan SAR kini mengkoordinasikan kerja sama antara petugas lapangan dan anjing pelacak untuk memastikan tidak ada korban yang terlewatkan. Proses ini berlangsung intensif selama hari kelima Operasi Tanggap Darah setelah insiden kebakaran terjadi.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Data Korban Terkini

Polda Banten menyatakan bahwa pelibatan Tim K9 Baharkam Polri merupakan wujud sinergi antarsatuan dalam merespons cepat situasi darurat. Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menekankan bahwa kerja sama ini diperlukan untuk memastikan kondisi di lokasi kejadian dapat dikendalikan dan proses pencarian berjalan lancar. Sinergi antara Polri, Basarnas, dan BPBD Kabupaten Serang menjadi kunci utama dalam penanganan musibah industri ini.

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Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, hingga Rabu (25/11/2026), tercatat tiga puluh satu orang dinyatakan selamat dari insiden tersebut. Sebanyak dua puluh enam kantong jenazah telah berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga. Namun, proses pencarian masih berlanjut karena empat pekerja lainnya belum ditemukan hingga hari ini.

Dampak Nyata dan Langkah Identifikasi Korban

Identifikasi korban yang telah ditemukan dilakukan melalui proses forensik medis yang ketat. Brigjen Pol Nariyana, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri, melaporkan bahwa korban teridentifikasi pertama adalah Muhammad Ma'rupin yang berusia 31 tahun. Identifikasi dilakukan berdasarkan data sekunder medis seperti jenis kelamin, perkiraan usia, kondisi gigi, serta barang bawaan yang ditemukan bersama jenazah.

Barang bukti yang ditemukan meliputi telepon genggam, jam tangan, STNK, dan ikat pinggang yang cocok dengan data antemortem nomor 015 atas nama Muhammad Ma'rupin. Korban ini berada dalam kantong jenazah dengan nomor identifikasi PM1-009-RSB. Proses identifikasi ini bertujuan untuk memastikan akurasi data sebelum jenazah dimakamkan.

Tuntutan Peninjauan Ulang Keselamatan Industri

Insiden ini memicu perdebatan mengenai ketaatan standar keselamatan kerja di kawasan industri. Aktivis dan pengamat menuntut agar lembaga legislatif menindaklanjuti kasus ini dengan serius terkait dugaan pelanggaran protokol keselamatan. Sa'id Iqbal dan pihak terkait menyoroti bahwa jalur penyelamatan dan prosedur K3 di pabrik tersebut diduga tidak terpenuhi sebelum kebakaran terjadi.

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Tuntutan ini sejalan dengan keprihatinan publik atas tingginya risiko kecelakaan kerja di fasilitas industri. Pemeriksaan mendalam diperlukan untuk mengetahui penyebab utama terbakarnya pabrik permen tersebut. Hasil investigasi lengkap akan menjadi bahan evaluasi bagi otoritas terkait dalam memperkuat regulasi keselamatan industri di masa depan.