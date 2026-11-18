Polri mengonfirmasi kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo telah naik tahap penyidikan makar. KKEP memberhentikan dua perwira dan DPR mempercepat regulasi baru.

Kasus pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo telah resmi memasuki fase penyidikan intensif oleh Kepolisian Republik Indonesia. Langkah krusial ini diumumkan secara resmi oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir pada Selasa, 17 November 2026, melalui konferensi pers di kantor Kemenko Polkam. Konfirmasi ini menandai pergeseran signifikan dalam penanganan perkara yang sebelumnya berfokus pada pelanggaran kode etik profesi menjadi tindakan pidana berat yang mengancam kedaulatan negara.

Mekanisme Hukum dan Dugaan Makar

Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri telah meningkatkan skala penanganan dugaan tindak pidana makar ke dalam tahap penyidikan yang lebih mendalam. Fokus utama penyidik saat ini adalah menelusuri bukti-bukti substantif yang mendukung dugaan adanya upaya sistematik untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau secara sengaja menciptakan kondisi di mana Presiden tidak mampu menjalankan tugas kenegaraan sesuai konstitusi.

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Penyelidikan ini tidak hanya berputar pada satu aspek kejahatan saja. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro telah mengungkapkan pada 12 November 2026 bahwa hasil investigasi awal menemukan indikasi kuat perbuatan pidana yang berkaitan langsung dengan upaya kudeta atau penggulingan pemerintahan. Dugaan tersebut mencakup spektrum pelanggaran yang sangat serius, mulai dari tindakan fisik merampas kemerdekaan kepala negara hingga strategi halus untuk melumpuhkan kemampuan eksekutif dalam memimpin bangsa.

Dalam melaksanakan pengusutan ini, unit Bareskrim merujuk pada kerangka hukum nasional yang ketat dan menyeluruh. Penyidik memanfaatkan sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, khususnya Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 196. Selain itu, penyelidikan juga menjaring Pasal 160 serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Struktur hukum ini memungkinkan penyidik untuk mendalami dugaan pemufakatan jahat antara pelaku dan persiapan logistik maupun intelektual yang dilakukan sebelum eksekusi rencana makar.

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Posisi Para Pihak dan Sanksi Disiplin

Di tengah arus investigasi yang semakin deras, dinamika disiplin internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menunjukkan perkembangan terbaru yang signifikan. Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KKEP Polri kembali menjatuhkan sanksi berat kepada salah satu perwira tinggi yang terlibat. Pada 17 November 2026, lembaga independen tersebut mengukuhkan pemecatan Irjen Eko Hadi Santoso melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

Kedudukan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka atau objek pemeriksaan dalam konteks makar masih dalam tahap verifikasi akhir karena Polri memastikan hingga hari Selasa, 17 November 2026, mereka belum menetapkan satu pun individu secara formal sebagai tersangka dalam perkara makar tersebut. Namun, sanksi administratif telah dijatuhkan sebagai langkah preventif dan penegasan integritas institusi. Sebelumnya, giliran Irjen Ahrie Sonta Nasution yang telah lebih dulu menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, menandakan bahwa proses pembersihan dan penindakan terhadap oknum yang diduga terlibat dalam skandal penyadapan ilegal terus bergulir tanpa henti.

Kasus penyadapan ilegal yang telah menjerat empat perwira jenderal Polri ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal sedang bekerja keras membatasi kemungkinan kebocoran informasi negara. Penanganan berlapis ini mencakup aspek etik profesi yang ditangani KKEP dan aspek pidana berat yang ditangani Bareskrim. Kedua jalur hukum ini berjalan paralel untuk memastikan keadilan tersampaikan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat pulih secara bertahap di masa mendatang.

Dampak Nyata dan Regulasi Masa Depan

Implikasi dari kasus ini tidak hanya berhenti pada lingkup investigasi kriminal semata, tetapi juga memicu percepatan legislasi di tingkat parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merespons kegentingan situasi ini dengan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyadapan. Langkah legislatif ini dianggap mendesak untuk mengisi kekosongan regulasi yang memungkinkan praktik penyadapan ilegal terjadi tanpa pengawasan yudisial yang memadai di masa lalu.

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Komite III DPR menargetkan bahwa regulasi ketat mengenai pengawasan penyadapan, telepon, dan data digital tersebut dapat diselesaikan dan disahkan sebelum akhir tahun 2026. Keberadaan undang-undang khusus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai prosedur permintaan penyadapan, batas waktu penggunaan, serta sanksi tegas bagi pelanggar privasi komunikasi warga negara. Percepatan ini merupakan respons langsung terhadap urgensi keamanan nasional yang terancam oleh skandal tingkat tinggi ini.

Bagi masyarakat dan pelaku bisnis, langkah Polri menaikkan status kasus ke penyidikan makar sekaligus dorongan DPR menyelesaikan RUU Penyadapan menjadi sinyal kuat tentang komitmen penegakan hukum. Transisi dari sekadar pelanggaran disiplin menjadi ancaman terhadap keamanan negara menunjukkan tingkat seriousness yang sangat tinggi. Proses hukum yang transparan dan hasil regulasi yang solid diharapkan dapat menutup celah praktik pengawasan ilegal di masa depan.