Polri Jerat Bandar Narkoba Ko Erwin dengan TPPU, Aset Disita!

Bareskrim Polri menerapkan pasal TPPU terhadap Erwin Iskandar alias Ko Erwin, terduga bandar narkoba, dan menyita aset-aset hasil kejahatannya. Tiga anggota keluarga Ko Erwin juga ditangkap karena diduga terlibat dalam menyamarkan harta kekayaan.

Kepolisian Republik Indonesia ( Polri ) terus gencar memberantas jaringan narkoba dengan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti narkotika, tetapi juga menelusuri dan menyita aset-aset hasil kejahatan.

Upaya ini ditujukan untuk melumpuhkan jaringan narkoba dari akarnya dengan memiskinkan para bandar dan pelaku peredaran narkoba. Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Erwin Iskandar alias Ko Erwin, seorang terduga bandar narkoba yang telah ditangkap oleh Bareskrim Polri. Ko Erwin kini menghadapi ancaman hukuman yang lebih berat karena aset-aset hasil kejahatannya akan disita oleh negara.

Bareskrim Polri telah berhasil menangkap tiga anggota keluarga inti Ko Erwin di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 23 April 2026. Mereka yang ditangkap adalah Virda Virginia Pahlevi (istri Ko Erwin), Hadi Sumarho Iskandar (anak Ko Erwin), dan Christina Aurelia (anak Ko Erwin). Ketiganya diduga kuat terlibat dalam upaya menyamarkan dan mengelola harta kekayaan yang diperoleh dari bisnis narkoba ilegal yang dijalankan oleh Ko Erwin.

Penyidik Bareskrim menyita berbagai aset bernilai fantastis dari tangan ketiga tersangka di Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram. Detail mengenai nilai total aset yang berhasil disita akan dirilis setelah proses pendataan selesai. Penerapan TPPU ini menunjukkan komitmen Polri untuk tidak hanya menghukum pelaku narkoba secara fisik, tetapi juga merampas keuntungan yang mereka peroleh dari kejahatan tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan mencegah peredaran narkoba di Indonesia.

Selain penyitaan aset, Polri juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba secara menyeluruh, termasuk mencari tahu pihak-pihak lain yang terlibat dalam bisnis haram ini. Sebelum akhirnya berhasil ditangkap dan dijerat dengan pasal TPPU, Ko Erwin sempat melakukan upaya pelarian ke Malaysia melalui jalur tikus di perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Namun, upaya pelarian tersebut berhasil digagalkan berkat analisis teknologi informasi yang dilakukan oleh kepolisian.

Analisis tersebut mengungkap adanya bantuan dari seorang rekan tersangka berinisial Akhsan Al Fadhli alias Genda. Ko Erwin akhirnya berhasil ditangkap di tengah laut saat sedang menuju Malaysia dan langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasus ini menjadi bukti bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan narkoba untuk melarikan diri dari jerat hukum. Direktur Bareskrim Polri, Eko, menegaskan bahwa penanganan kasus narkoba saat ini lebih menekankan pada TPPU.

Menurutnya, tidak hanya tindak pidana asal yang diungkap, tetapi juga dikembangkan untuk memiskinkan para pelaku peredaran narkoba. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Polri untuk memberantas narkoba secara efektif dan berkelanjutan. Dengan menyita aset-aset hasil kejahatan, diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba dan mencegah para pelaku untuk kembali melakukan kejahatan yang sama





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bareskrim Polri Tangkap Istri dan Anak Ko Erwin, Terlibat Kasus TPPU Peredaran NarkobaBerita Bareskrim Polri Tangkap Istri dan Anak Ko Erwin, Terlibat Kasus TPPU Peredaran Narkoba terbaru hari ini 2026-04-23 18:10:36 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Bareskrim Polri tangkap istri dan anak Koko Erwin terkait TPPU narkobaDirektorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap istri dan dua anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin terkait tindak ...

Read more »

Polri Tangkap Istri dan 2 Anak Ko Erwin, Terlibat Kasus TPPU Bisnis NarkobaBareskrim Polri menangkap istri dan dua anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) bisnis peredaran gelap narkoba.

Read more »

Polisi Tangkap Istri dan 2 Anak Koko Erwin atas Dugaan TPPU Penjualan NarkobaPolisi menangkap istri dan dua anak tersangka bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin, atas dugaan TPPU hasil penjualan narkoba.

Read more »

Istri-anak Koko Erwin tiba di Bareskrim guna jalani pemeriksaan TPPUIstri dan dua anak dari bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, untuk menjalani pemeriksaan terkait ...

Read more »

Polri ungkap alasan usut TPPU pada kasus narkoba Koko ErwinDirektorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri mengungkapkan alasan mengusut unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus dugaan ...

Read more »