Polri Identifikasi TK sebagai Brigjen Pol dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Brigadir Jenderal Polisi berinisial TK divalidi sebagai perwira tinggi yang diawasi dalam kasus penyadapan ilegal. Empat tersangka lain juga masih diperiksa oleh Divpropam Polri.

Sumber resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengkonfirmasi identitas sosok berinisial TK dalam kasus besar dugaan penyadapan elektronik yang mengguncang stabilitas keamanan nasional. Mabes Polri secara tegas menyatakan bahwa individu tersebut adalah seorang perwira tinggi Polri yang menempati pangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol.

Identitas Resmi dan Status Pemeriksaan

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, memberikan kejelasan mengenai status hukum sosok TK ini dalam keterangan pers yang dirilis di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Dalam jumpa pers tersebut, Johnny menegaskan bahwa individu dengan inisial TK tersebut telah resmi terdaftar sebagai anggota Polri yang berkedudukan sebagai perwira tinggi dengan bintang satu.

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Saat ini, Brigjen Pol TK sedang menjalani proses pemeriksaan mendalam yang dipimpin oleh Biro Wabprof di bawah naungan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri. Proses ini bertujuan untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi kepolisian di tengah maraknya kasus penyadapan ilegal.

Keberadaan Brigjen Pol TK sangat krusial dalam pelaporan yang sebelumnya diungkap oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Dalam pertemuan kerja bersama Komisi III DPR, Jenderal Suyudi mengungkap keterkaitan erat antara sosok TK ini dengan salah satu tersangka utama dalam perkara penyadapan.

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Mekanisme Perintah dan Rantai Komando

Dalam mekanisme operasional penyadapan yang diduga dilakukan secara ilegal, Brigjen Pol TK dipercaya untuk memegang peran pengawasan. Sosok ini tidak hanya berada di belakang layar, tetapi secara aktif mengawasi jalannya operasi penyadapan yang diperintahkan oleh pihak atasan langsung.

Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa Brigjen Pol TK memiliki korelasi langsung dengan tersangka Ahrie Sonta Nasution. Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator lapangan, tetapi juga secara spesifik memerintahkan TK untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya aktivitas penyadapan tersebut.

Peran pengawasan yang dijalankan oleh Brigjen Pol TK ini menjadi salah satu kunci dalam mengurai benang merah siapa saja yang mendapatkan akses terhadap data elektronik para target. Tanpa pengawasan yang ketat, proses pengiriman data hasil penyadapan akan sulit dipertanggungjawabkan secara administratif.

Daftar Tersangka dan Tuduhan Hukum

Selain Brigjen Pol TK, penyidik Divpropam Polri sedang mendalami keterangan dari empat tersangka lainnya yang dianggap memiliki peran vital dalam jaringan penyadapan ilegal ini. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Menurut data penyidikan, Brigjen Pol TK memberikan keterangan yang akan didalami lebih lanjut untuk mengungkap peran masing-masing pihak secara utuh. Informasi dari TK diharapkan dapat memperkuat bukti keterlibatan para tersangka lain dalam menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

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Tuduhan hukum yang dikenakan terhadap para tersangka ini sangat berat dan mencakup beberapa pasal penting dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Mereka didakwa dengan Pasal 258 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencabutan dan penyadapan.

Dampak Hukum dan Langkah Selanjutnya

Selain pasal pidana umum, para tersangka juga menghadapi Pasal 48 dan Pasal 32 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dugaan penghilangan data elektronik. Selain itu, Pasal 332 Ayat 1 dan 2 KUHP lama juga menjadi dasar tuduhan akses ilegal terhadap sistem komunikasi.

Posisi Brigjen Pol TK dan para tersangka lainnya akan menentukan berat ringannya sanksi yang akan diterima di pengadilan. Polri menekankan bahwa proses penyidikan pidana dan pemeriksaan internal akan berjalan beriringan untuk memastikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hingga saat ini, Brigjen Pol TK masih akan terus dimintai keterangan oleh para penyidik ahli di Divpropam Polri. Hasil investigasi penuh terhadap peran Brigjen Pol TK dan empat tersangka lainnya akan menjadi penentu akhir dalam kasus sejarah kriminalitas teknologi ini.