Polri Gelar Nobar Piala Dunia 2026 Serentak dari Mabes hingga Polsek

Polri menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia 2026 secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80, dengan tema Bola Gembira untuk mempererat hubungan dengan masyarakat.

Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan disambut meriah oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan menggelar nonton bareng secara serentak di seluruh tanah air. Kegiatan ini berlangsung di seluruh tingkatan kepolisian, mulai dari Markas Besar Polri , Polda, Polres, Polresta, Polrestabes, hingga Polsek jajaran.

Program nobar massal ini merupakan inisiatif dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Tujuannya tidak hanya untuk memeriahkan perhelatan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Langkah ini juga mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memastikan siaran Piala Dunia 2026 dapat dinikmati secara gratis oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sambutannya pada acara nobar di Mabes Polri, Wakapolri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri atas gagasan brilian ini. Menurut Wakapolri, momen nonton bareng ini menjadi sarana yang efektif untuk membangun kedekatan dan interaksi yang lebih hangat antara aparat keamanan dan warga.

'Malam ini menjadi momen yang sangat spesial karena kita dapat menyaksikan bersama pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026. Melalui kegiatan nobar gratis yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Polri ingin menghadirkan kegembiraan sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat,' ujar Wakapolri penuh semangat. Kegiatan nobar ini mengusung tema 'Bola Gembira - Polri untuk Masyarakat'. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk menghadirkan ruang kebersamaan yang inklusif.

Di Mabes Polri, tercatat sekitar 1.030 peserta hadir, terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti komunitas ojek online, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, mitra Polri, dan masyarakat umum. Acara tidak hanya menonton pertandingan, tetapi juga dimeriahkan dengan kuis interaktif dan pembagian doorprize yang membuat suasana semakin hangat. Wakapolri menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar hiburan bagi penggemar sepak bola. Lebih dari itu, nobar ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan.

Semangat kebersamaan yang tercipta diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini termasuk menghidupkan kembali budaya gotong royong, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dan pos ronda sebagai langkah preventif terhadap kejahatan. Melalui program 'Bola Gembira - Polri untuk Masyarakat', Polri mengajak seluruh elemen bangsa untuk menikmati pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis sambil memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi.

Diharapkan, kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan penuh kegembiraan di seluruh pelosok Indonesia. Polri berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam merayakan momen-momen kebahagiaan bersama





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Polri Nobar Bola Gembira Hari Bhayangkara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Korea Selatan vs Ceko 12 Juni 2026Preview Korea Selatan vs Ceko di Piala Dunia 2026. Analisis kekuatan tim, kondisi skuad, dan prediksi skor laga Grup A yang digelar di Zapopan.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Kanada vs Bosnia dan Herzegovina 13 Juni 2026Preview Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026. Analisis performa, kondisi skuad, dan prediksi skor laga Grup B di Toronto.

Read more »

Jelang Kick Off Piala Dunia 2026, Ini Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang MasaPiala Dunia 2026 resmi dimulai pada Kamis (11/6) malam atau Jumat (12/6) pagi waktu Indonesia Barat dengan pertandingan pembuka akan hadir dari grup A.

Read more »

Banjir Kartu Merah di Hari Pertama, Piala Dunia 2026 Bakal Jadi Piala Dunia 'Terpanas' Sepanjang Sejarah?Piala Dunia 2026 berpotensi jadi Piala Dunia dengan jumlah kartu merah terbanyak.

Read more »