Polri dan Singapore Police Force Perkuat Kerja Sama Ungkap Jaringan Perdagangan Bayi Lintas Negara

Divhubinter Polri bekerja sama dengan SPF untuk mengungkap jaringan perdagangan bayi lintas negara yang melibatkan Jawa Barat dan Singapura. Kerja sama ini meliputi pemeriksaan saksi, pencarian tersangka warga negara Singapura, dan penelusuran data kependudukan porter.

Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mempererat kerja sama dengan Singapore Police Force (SPF) dalam upaya memberantas jaringan perdagangan bayi lintas negara yang beroperasi di wilayah Jawa Barat . Kolaborasi ini merupakan respons terhadap pengungkapan kasus yang melibatkan jalur penyelundupan bayi dari beberapa kota di Indonesia, termasuk Bandung, Pontianak, dan Jakarta, yang kemudian diselundupkan ke Singapura .

Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widyatmoko, menekankan pentingnya penelusuran mendalam terhadap alur perdagangan bayi ini hingga ke luar negeri. Kerja sama ini mencakup bantuan SPF dalam pemeriksaan saksi-saksi yang relevan. Daftar pertanyaan yang disusun oleh penyidik Polda Jawa Barat akan disalurkan melalui NCB Jakarta, kemudian diteruskan ke NCB Singapura untuk ditindaklanjuti. Selain itu, SPF juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pencarian tiga warga negara Singapura yang diduga terlibat dalam kasus ini.\Polri juga menyarankan kepada penyidik untuk menelusuri data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari para porter yang diduga berperan mengantarkan bayi-bayi tersebut ke Singapura. Penelusuran NIK ini bertujuan untuk memastikan identitas para porter serta mengungkap secara detail jalur keberangkatan bayi-bayi tersebut. Polda Jawa Barat telah menetapkan 22 tersangka terkait kasus perdagangan bayi ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengungkapkan bahwa setiap bayi diperdagangkan dengan harga yang fantastis, yaitu sekitar Rp20 ribu dollar Singapura, yang setara dengan Rp254 juta. Harga ini mencakup biaya persalinan, kebutuhan bayi, dan keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia ini. Informasi ini diperoleh dari hasil penyitaan 12 dokumen akta notaris adopsi di rumah salah satu tersangka, Siu Ha alias SH. Dokumen-dokumen berbahasa Inggris tersebut diduga digunakan sebagai legalitas semu untuk memuluskan transaksi adopsi bayi.\Hasil penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa para pelaku telah mengumpulkan 25 bayi, di mana 15 di antaranya berhasil dipindahkan ke Singapura dengan modus adopsi. Tindakan keji ini melanggar hukum dan para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ancaman hukuman bagi para pelaku adalah hukuman penjara maksimal 15 tahun serta denda sebesar Rp600 juta. Penanganan kasus ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia dan melindungi hak-hak anak. Kerja sama dengan SPF diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mengungkap jaringan perdagangan bayi ini secara tuntas dan membawa para pelaku ke meja hijau. Upaya kolaboratif ini mencerminkan pentingnya sinergi internasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, yang merupakan tantangan serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat





Perdagangan Bayi Polri Singapore Police Force Jawa Barat Singapura TPPO Kriminalitas Lintas Negara Interpol

