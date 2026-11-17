Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama FBI menyelidiki dugaan Megaspeed International menyelundurkan cip Nvidia ke China. Operasi gabungan ini dilakukan untuk melacak pelanggaran ekspor AS.

Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka penyelidikan terhadap dugaan kasus penyelundupan cip grafis buatan Nvidia dari Amerika Serikat yang dialihkan ke China melalui Indonesia. Kasus kompleks ini melibatkan perusahaan teknologi asal Singapura, Megaspeed International, dan entitas anaknya di Indonesia, yaitu PT Megaspeed International Indonesia. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa pihaknya sedang mendalami informasi tersebut secara intensif untuk memastikan kebenaran fakta di lapangan.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir di Jakarta pada Selasa (17/11/2026), seusai pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dudung Abdurachman, dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto. Dalam kesempatan itu, wartawan menanyakan klarifikasi mengenai laporan media asing yang menyebutkan adanya operasi gabungan antara Badan Reserse Kriminial Polri dan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, atau FBI.

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Mekanisme Operasi Gabungan Polri dan FBI

Operasi penegakan hukum ini dilaksanakan atas permintaan khusus dari pihak FBI guna melacak pergerakan unit pemroses grafis (GPU) Nvidia yang dibeli oleh jaringan Megaspeed. Laporan resmi menyebutkan bahwa Badan Reserse Kriminial Polri telah melakukan penggeledahan di kantor anak usaha Megaspeed di Indonesia pada awal tahun 2026. Langkah tegas ini diambil untuk menelusuri asal-usul dan tujuan pengiriman semikonduktor berteknologi tinggi tersebut yang diyakini melanggar regulasi ekspor.

Selama proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik gabungan, pihak berwenang hanya menemukan sejumlah rak server kosong yang masih terbungkus rapi. Tidak ada satu pun chip GPU terpasang di dalam perangkat keras tersebut pada lokasi penggeledahan. Hal ini mengindikasikan bahwa barang-barang yang diperiksa telah dipindahkan dengan cepat sebelum kedatangan tim penyidik ke dalam gedung.

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Posisi Pelaku dan Jaringan Internasional

Megaspeed International merupakan perusahaan layanan komputasi awan yang terdaftar di Singapura dan telah menjadi pusat perhatian dunia teknologi selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan ini diketahui membeli semikonduktor senilai miliaran dolar Amerika Serikat dari Nvidia. Sebagian dari semikonduktor tersebut dilaporkan dikirimkan secara diam-diam ke China, meskipun dalam laporan resmi kepada Bea Cukai Singapura, Megaspeed menyatakan bahwa barang tersebut dikirimkan ke entitas anaknya, Speedmatrix.

Kasus ini juga menyeret nama Nvidia dan mantan CEO-nya, Jensen Huang, ke dalam pusaran investigasi global. Selain Indonesia, Malaysia dan Singapura telah mengumumkan adanya penyelidikan independen terhadap Megaspeed dan Speedmatrix. Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia mengumumkan penyelidikan terhadap Speedmatrix dengan fokus pada dugaan pengalihan semikonduktor ke negara lain tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Dampak Nyata dan Langkah Hukum Selanjutnya

Perangkat keras kecerdasan buatan yang sempat diimpor masuk ke Indonesia ini diduga langsung diterbangkan kembali secara ilegal menuju China menggunakan pesawat jet pribadi. Cara pengangkutan tersebut dipilih secara strategis oleh tersangka untuk menghindari pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap teknologi yang digunakan untuk kecerdasan buatan tingkat lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dudung Abdurachman, memberikan klarifikasi bahwa aparat penegak hukum masih dalam tahap pendalaman fakta. Beliau menegaskan bahwa bukti kuat belum dapat diperoleh pada tahap ini. "Ya, ini sedang didalami, belum bisa kita buktikan," ujar Dudung Abdurachman, menandai bahwa proses hukum masih memerlukan waktu dan koordinasi intensif antar negara.

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Koordinasi antara otoritas Singapura dan Malaysia terus dijalin untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang lolos dari jeratan hukum. Investigasi ini menjadi sorotan utama karena menyangkut keamanan rantai pasokan teknologi strategis global. Pihak berwenang Indonesia, diwakili oleh Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto dan Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, berkomitmen untuk memberikan transparansi informasi lebih lanjut kepada publik setelah hasil penyelidikan tuntas.